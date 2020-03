Uur nul voor horeca: restaurants proberen te overleven met chef-aan-huis en afhaalgerechten Philippe Truyts

13 maart 2020

17u16 62 Antwerpen Het lijkt wel uur ‘nul’ voor de horeca, nu cafés en restaurants vanaf zaterdag voor minstens drie weken sluiten. ‘In den Boer van Tienen’ had pas een week geleden na een overname en facelift weer de deuren geopend. Restaurants proberen dan weer de financiële pil te vergulden met meer afhaalmaaltijden en thuisbestellingen.

Horeca-eigenaars reageren sereen op de draconische maatregelen die het coronavirus moeten indammen. Alain Roels besliste zelfs om ‘Den Boer’ aan het Mechelseplein vrijdag dicht te laten. “De stamgasten kunnen even goed vandaag nog besmet geraken. Wat de regering heeft beslist, was nodig om erger te voorkomen. Ik hoop gewoon dat we na 3 april met een knalfeest kunnen herbeginnen. De komende weken zullen de mensen beseffen hoe hard ze de cafés missen. Het blijft dé ontmoetingsplek bij uitstek. Ik ben ook blij met de reacties op de renovatie.”

4.000 euro

Elke zaak die drie weken sluit, krijgt een compensatie van 4.000 euro. “Totaal niet proportioneel”, vindt Bjorn Meersman, zaakvoerder van restaurants Bebronna (ook feestzaal) in Kallo en Casello in Schilde. “Kleine cafés krijgen evenveel als grote restaurants. Hoe leg je dat uit?” Meersman blijft niet bij de pakken zitten. “Vorige nacht riep ik alle personeel bij me. Er waren twee mogelijkheden: iedereen technisch werkloos of een alternatief zoeken waardoor een aantal mensen kunnen blijven werken. Welnu, we gaan met Casello voor wie dat wil, thuis komen koken. Net als Bebronna is ook take away mogelijk. We bekijken of we het aanbod nog opdrijven. Hoe dan ook wordt deze periode een zware dobber.”

De volksgezondheid hoort boven alles te staan. Maar zonder herstelmaatregelen gaat de sector een pak faillissementen tegemoet Wim Van der Borght

Ook een grote groep als Shrimp Tempura - met 17 zaken in het Antwerpse - is er niet gerust op. Ondernemer Wim Van der Borght gaat eveneens inzetten op meer afhaalmaaltijden en leveringen aan huis. “Ik vind dat de volksgezondheid boven alles hoort te staan. Maar zonder herstelmaatregelen gaat de sector een pak faillissementen tegemoet. We brengen mensen samen en vallen nu terug op nul omzet. Verzekeringen, huur, leasing, onderhoud: die kosten blijven doorlopen. En dan hebben we als groep nog een schaalvoordeel. De marges waren al flinterdun geworden na de komst van de witte kassa.”

Beleving aan huis

Van der Borght probeert een deel van zijn personeel aan het werk te houden. “Neem nu Danieli Il Divino aan Park Den Brandt. We zullen de beleving van het restaurant zoveel mogelijk naar de mensen thuis brengen. We moeten zien of dat aanslaat.”

En dan was er nog het gloednieuwe restaurant Maven dat normaal volgende week zou openen in de Luikstraat, naast Umami. “We hebben er 1,2 miljoen geïnvesteerd”, zegt Van der Borght. “Een drama toch. Maar goed, we zullen er ons wel door slaan.”