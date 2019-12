Urban Trail lost eerste drie nieuwe locaties Annelin Marien

18 december 2019

17u25 0 Antwerpen Op zondag 15 maart staan sportievelingen weer aan de start van de Antwerp Urban Trail, dat al voor de achtste keer plaatsvindt. Het parcours van 7 of 12 kilometer gaat opnieuw door verschillende gebouwen en interessante plekken, waarvan de eerste drie gloednieuwe locaties alvast bekend zijn.

De Urban Trail zal in maart onder andere door de vernieuwde Handelsbeurs gaan, dat nog niet geopend is voor het grote publiek (na 20 jaar leegstand), maar wel voor de lopers van de Urban Trail. Ook het Justitiepaleis, met zijn iconische trappen en een route door een zittingszaal, staat op het lijstje van nieuwe locaties. Je loopt ook door het vernieuwde Provinciehuis, waar je maar liefst 14 verdiepingen stijgt. Als beloning kan je genieten van het mooie uitzicht over Antwerpen. Starten en finishen gebeurt op 15 maart ook op een nieuwe locatie: niet langer op de Gedempte Zuiderdokken, maar een eindje verderop aan de vernieuwde Scheldekaaien Sint-Andries, ter hoogte van de Cockerillkaai. Het exacte traject en een gedetailleerd overzicht van alle te bezoeken locaties zullen later bekendgemaakt worden. Inschrijven kan op www.sport.be/antwerpurbantrail.