Urban explorers Alex (26) en Stefan (30) filmen hoe politie hen betrapt in Antwerpse Opelfabriek Jan Aelberts

12 augustus 2019

20u32 0 Antwerpen Twee Nederlandse urban explorers werden onlangs betrapt in de verlaten Opelfabriek in Antwerpen. “We waren zo dom om de auto voor het gebouw te parkeren, dus we konden geen kant op. Gelukkig was de Antwerpse politie niet té streng.” De video van hun avontuur deelden Alex (26) en Stefan (30) op hun YouTube-kanaal.

De twee Nederlanders verkennen al zo'n twee jaar verlaten gebouwen in Nederland en België. Vooral ons land is in trek - “Bij jullie staan er veel meer, in Nederland worden ze sneller afgebroken” - bij de urban explorers. “Verlaten fabrieken, mijngebouwen, ziekenhuizen, het is elke keer een avontuur om er op bezoek te gaan. We houden van de spanning.”

En dat het spannend is, bewees ook hun recentste uitstap naar Antwerpen. “We verloren de tijd uit het oog omdat we zo onder de indruk waren van de grootte van de Opelfabriek. Voor we het wisten, waren we al ruim twee uur aan het filmen. Op weg naar de uitgang hoorde ik stemmen”, vertelt de 26-jarige Alex Langhorst. “Daarop liep ik terug naar binnen. Vanuit het raam kon ik de auto van de security zien. Even dacht ik erover om te ontsnappen, maar dan zou ik mijn twee vrienden moeten achterlaten. En de auto van Stefan stond pal voor de deur, een domme zet. We konden geen kant op. Uiteindelijk hebben we ons gemeld bij de security guards.”

Koperdieven

Die hielden de drie staande tot de Antwerpse politie ter plaatse was. “De politie maakte zich zorgen over koperdieven die eerder al opgepakt werden bij de Opelfabriek”, zegt Alex. “Vaak zijn dat ook Nederlanders, zo werd ons verteld. Als je dan met een Nederlandse nummerplaat voor het gebouw parkeert, ben je natuurlijk al snel verdacht. Gelukkig konden we hen uitleggen dat we geen slechte bedoelingen hadden en enkel een filmpje kwamen opnemen. Onze namen werden gecheckt en we kregen een waarschuwing, daarna mochten we gelukkig vertrekken. Zonder boete.”

Toch zullen de vrienden een volgende keer iéts voorzichtiger te werk gaan. “We zijn nu twee jaar bezig en het ging altijd goed. Ik denk dat we een beetje te nonchalant werden. We zullen de auto de volgende keer niet voor de deur parkeren. Maar we blijven wel urbexen. Vooral in jullie land is er veel te ontdekken. Zo hebben we een ziekenhuis in Spa bezocht en oude mijngebouwen. In Nederland gaan oude gebouwen sneller tegen de vlakte. Jammer. We hoorden dat ook de Opelfabriek mogelijk binnenkort definitief verdwijnt. We zijn ondanks alles blij dat we hem nog één keer gezien hebben.”