Urban Center Antwerpen is decor voor nationale dancebattles AMK

17 september 2019

Op zondag 29 september trekken zestien van de beste dansers van ons land naar het Urban Center in Antwerpen voor de tweede editie van Red Bull Dance Your Style. De dansers halen met uiteenlopende dansstijlen, van popping, vogueing tot krumping, alles uit de kast om het publiek te overtuigen tijdens de Belgische finale van de dancebattle. De inzet: een ticket voor de wereldfinale van Red Bull Dance Your Style op zaterdag 12 oktober in Parijs. Ook enkele Antwerpse dansers doen mee: Mike Alvarez (met zijn 51 jaar ook meteen de oudste deelnemer, stond al in de finale van Belgium’s Got Talent en Move Like Michael Jackson), Lynn Andries (de vrouwelijke pionier van vogueing), Gianni ‘Gigi’ Rodney Smith (stond in de halve finale van Belgium’s Got Talent) en Jorffrey Anane (danste in de voorstelling “Aangenaam ik ben Ish”).