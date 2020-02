Uploaden van omgevingsvergunning Oosterweel neemt drie (!) weken in beslag BJS

25 februari 2020

11u14 0 Antwerpen Het louter indienen van de omgevingsvergunning voor de Antwerpse Oosterweelverbinding bij de Vlaamse overheid zal drie weken in beslag nemen. Dat heeft Luc Hellemans, de algemeen directeur van bouwheer Lantis, gezegd in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams parlement.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is in deze digitale tijden een koud kunstje geworden. Via het omgevingsloket kan je, mits het gebruik van je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer (of een federale token), de nodige documenten met de minste moeite uploaden.

In het geval van de Antwerpse Oosterweelverbinding – het grootste infrastructuurproject ooit in Vlaanderen - blijkt het louter indienen van de vergunning een huzarenstuk van formaat. Het uploaden van de documenten zou in totaal drie (!) weken in beslag nemen.

Volgens Luc Hellemans, de algemeen directeur van bouwheer Lantis, telt de vergunning voor de werken op rechteroever liefst 2.500 documenten. “Voor de goede orde: één document bestaat uit 2.500 pagina’s, met telkens 33 bijlagen’, verduidelijkt Hellemans. “Dat betekent dat we 504 uren uploadtijd nodig hebben om de volledige vergunning via de website van de Vlaamse overheid in te dienen. Met andere woorden: mijn collega zal pas na drie weken zijn identiteitskaart weer uit de kaartlezer kunnen nemen, omdat dan pas de volledige vergunning op het netwerk is opgeladen.”

Wanneer de vergunning is verkregen, kan volgen Hellemans het “echte werk” pas beginnen. Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding pas in 2030 afgerond.