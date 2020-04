Uploaden duizenden documenten voor omgevingsvergunning Oosterweel volop bezig: “Alle hens aan dek” BJS/BLG

09 april 2020

13u14 0 Antwerpen Bij bouwheer Lantis is het momenteel alle hens aan dek om alle documenten in te dienen voor de omgevingsvergunning voor de Oosterweelwerken op rechteroever. Het dossier omvat duizenden documenten en een veelvoud aan bijlages, en heeft in totaal drie weken of 504 uren nodig om te uploaden bij het Omgevingsloket. Op het einde van de maand moeten alle documenten ingediend zijn bij het Vlaams Departement Omgeving.

Het bouwproject voor de Oosterweelverbinding op de Antwerpse rechteroever omvat heel wat grote bouwwerken. Zo zou de Antwerpse ring worden gesloten door de aanleg van een bijkomende tunnel onder de Schelde, een nieuw verkeersknooppunt op de grens tussen de haven en het Eilandje en tunnels onder het Albertkanaal die in beide richtingen zullen aansluiten op een deels verdiepte Antwerpse ring. Eind 2019 werd de project-MER goedgekeurd, in een volgende stap moet de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend worden bij het Vlaams Departement Omgeving.

Deadline eind april

De deadline daarvoor staat eind april. “Op dit moment is het alle hens aan dek om het dossier in te dienen”, zegt Annik Dirkx van bouwheer Lantis. Het dossier omvat duizenden documenten en een veelvoud aan bijlages, en heeft in totaal drie weken of 504 uren nodig om te uploaden bij het Omgevingsloket. “Dat gebeurt niet in één keer”, verduidelijkt Dirkx. “We zijn sinds midden maart stapsgewijs bezig met het indienen van documenten.”

Nadat de omgevingsvergunning is aangevraagd, heeft het Departement Omgeving dertig dagen om het dossier ontvankelijk te verklaren. “We staan al lang in nauw overleg met het Departement”, zegt Dirkx. “Ze zijn dus zeer goed geïnformeerd en moeten niet van nul alle documenten doornemen.”

In juni volgt een openbaar onderzoek, waarbij burgers de mogelijkheid hebben om bezwaarschriften in te dienen. Daarna ligt de beslissing in handen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Timing

Lantis hoopt nog dit jaar de omgevingsvergunning voor de werken op rechteroever te verkrijgen zodat nog in het najaar kan gestart worden met werken aan de Scheldetunnel, de verbinding van 1,8 kilometer tussen het Sint-Annabos (linkeroever) en het Noordkasteel (rechteroever). In 2021 starten dan de werken aan het Oosterweelknooppunt en de Royerssluis. Een jaar later zou de aannemer dan kunnen beginnen aan de realisatie van de Kanaaltunnels (de vier tunnelkokers die het Oosterweelknooppunt met de Ring verbinden) en dan zouden ook werken in de buurt van Merksem en Luchtbal starten. Pas in 2023 starten de werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van Deurne-Noord en Borgerhout. Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding pas in 2030 afgerond.