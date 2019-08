UPDATE Rechter verwerpt wrakingsverzoek van ‘nepadvocate' SAMIRA EL M. VINDT DAT RECHTER VOORINGENOMEN IS IN FRAUDEONDERZOEK Patrick Lefelon

14 augustus 2019

11u58 3

Het hof van beroep heeft het wrakingsverzoek tegen onderzoesrechter V.H. verworpen. Dat verzoek was ingediend door Samira El M. die in de gevangenis zit op verdenking van oplichting van een Nederlandse zakenman.

De 40-jarige Samira E.M. uit Schoten zit al twee maanden in de gevangenis op verdenking van oplichting van een Nederlandse zakenman uit Schoten. Zij gaf zich ten onrechte uit als advocate en maakte hem zo zijn villa ter waarde van 1,4 miljoen euro afhandig.

Samira El M. was van mening dat onderzoeksrechter V.H. vooringenomen was na enkele incidenten in de raadkamer. De onderzoeksrechter had zich laten ontvallen dat er nog meer slachtoffers zouden opduiken, waarvan in het dossier tot dan toe niets te merken was. En zij had zich verzet tegen het toevoegen van een document aan het dossier, met name een mail van een andere advocaat waaruit de onschuld van Samira El M. zou kunnen blijken. Volgens advocaat Walter Damen, die Samira El M. verdedigt, had de onderzoeksrechter daarover een niet-toegelaten overleg gehad met de stafhouder van advocaten.

Het hof van beroep heeft het wrakingsverzoek woensdagmorgen verworpen. De onderzoeksrechter voert wel degelijk een onderzoek ten laste en ten ontlaste van Samira El M. Zo heeft zij alle bijkomende onderzoeken die Samira El M. had gevraagd, laten uitvoeren. Onderzoeksrechter V.H. ontkent ten stelligste dat zij overleg heeft gevoerd met de stafhouder. Het bestaan van de omstreden email had zij van de speurders vernomen.

Het onderzoek tegen Samira El M. kan dus gewoon worden verdergezet door onderzoeksrechter V.H. Het is de tweede keer in enkele maanden tijd dat het hof van beroep een wrakingsverzoek verwerpt. Eerder gebeurde dat al in het onderzoek naar de Assyrische maffiafamilie Y.