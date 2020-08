UPDATE. Opnieuw granaat aangetroffen in Van Amstelstraat in Deurne, dit keer aan voordeur van bewoner Toon Verheijen

29 augustus 2020

04u07

Bron: Eigen info, Belga 84 Antwerpen De hulpdiensten werden vrijdagnacht De hulpdiensten werden vrijdagnacht opnieuw opgeroepen naar de Van Amstelstraat net als enkele dagen geleden. Een buurtbewoner was thuisgekomen en vond voor de deur een handgranaat. DOVO is het springtuig komen ophalen en na korte tijd werd de straat weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of de vondst daadwerkelijk iets te maken heeft met de drugsoorlog die er in Antwerpen heerst. Lees er alles over in ons dossier



De Van Amstelstraat werd vrijdagnacht voor de tweede keer in enkele dagen tijd dus volledig afgesloten. Enkele dagen geleden was het een toevallige passant die een granaat had gevonden. “Nu werd er door een bewoner een granaat aangetroffen vlak aan de voordeur", bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert. “Onze mensen hebben meteen het labo verwittigd en DOVO is het projectiel komen ophalen. De straat werd daarna vrijgegeven.” Of de granaat er bewust werd achtergelaten of eerder per toeval aan die voordeur belandde, kon de politie niet kwijt. Het was wel op ongeveer dezelfde plaatse als enkele dagen geleden.

Extra inzet

Je voelt dat politie en politici met de hele zaak verveeld zitten en dat is nog zacht uitgedrukt. “We hebben eerder al uitgebreid gereageerd”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Deze onderzoeken zijn federale en gerechtelijke materie.” De politie zelf kan ook niet veel meer doen dan zich blijven inzetten. “Bij het begin van de week hebben we onze werking al volledig bijgestuurd. We hebben al extra ploegen ingezet en dat blijven we doen. We zullen de situatie ook blijven evalueren.”

Er zijn de laatste dagen verschillende incidenten geweest in Antwerpen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd vijf keer geschoten op een leegstaande horecazaak aan de Turnhoutsebaan in Deurne. Eerder werd ook een woning in de Beukenstraat in Borgerhout beschoten, en in de Godtsstraat ontplofte een granaat onder een geparkeerde wagen. Een explosief vernielde de voordeur van een woning in de Kerkhofweg in Deurne, en in de De Gryspeerstraat in Deurne werd eerst een granaat gegooid naar een leegstaande apotheek en werd vervolgens het pand ernaast beschoten met een machinegeweer. Nagenoeg alle feiten konden aan het drugsmilieu gelinkt worden.

Drugs onderschept

Bij verschillende acties van de federale gerechtelijke politie zijn recent vier partijen cocaïne in beslag genomen, goed voor bijna 2.300 kilo in totaal. Maandagnacht werden vier mannen opgepakt in de haven van Antwerpen. “Het gaat om twee Nederlanders van 54 en 23, een 28-jarige man uit Brecht en een 25-jarige Antwerpenaar”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Chomé. “Ze werden op heterdaad betrapt met een partij cocaïne van ongeveer 677 kilogram.”

Eerder raakte bekend dat maandagnacht ook al een partij cocaïne van ongeveer vierhonderd kilo werd aangetroffen op kaai 206. De mannen die de drugs kwamen ophalen, hadden een brandwacht aangevallen. De man werd uit zijn wagen getrokken en kreeg een zak over het hoofd, waarna hij over het beton werd gesleurd. Om te ontsnappen sprong de man in het dok.

Bij een actie van de FGP Antwerpen in Kallo werd vorige week donderdag dan weer een lading van 510 kilogram cocaïne aangetroffen. Drie verdachten werden in verschillende auto’s opgepakt. Het gaat om mannen van 29, 24 en 22 jaar, die sindsdien in de cel zitten. Een dag later werd op kaai 1742 in de Waaslandhaven een reeferman opgepakt die zich volgens de politie verdacht gedroeg. In de container waar de man was opgeklommen, werd 675 kilo coke gevonden.

