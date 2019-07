UPDATE: ondergronds tramverkeer rijdt opnieuw. Wel nog vertragingen ADA/PLA

09 juli 2019

12u54 18 Antwerpen Het Antwerpse premetronet is opnieuw volledig toegankelijk voor de trams. Sinds 17.12 uur rijden alle trams dus opnieuw uit. Het duurt wel nog uur alvorens alle trams weer op schema rijden.

Na een reeks testen met trams over het hele ondergrondse net is de radioverbinding goed voor dienst bevonden. Dit betekent dat er opnieuw trams rijden op de ondergrondse lijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15. Dus ook naar Linkeroever en naar het Sportpaleis, waar vanavond een concert is van Neil Young. Het kan 45 à 60 minuten duren om alle trams weer op schema te krijgen.

Oorzaak

Om veiligheidsredenen zijn de trams vanmorgen uit de tunnelkokers gehaald: op een aantal ondergrondse lijnen hadden de trambestuurders geen radioverbinding met de dispatching. Experten van de leveranciers hebben intussen de installatie hersteld en enkele onderdelen vervangen.

Gevolgen

Door de radioproblemen reden er dinsdag ondergronds geen trams op de lijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15. Concreet betekende dit dat er geen trams reden tussen o.a. het stadscentrum en Linkeroever en de omgeving van het Centraal Station en het Sportpaleis. Al deze tramlijnen werden bovengronds omgeleid.

De bovengrondse tramlijnen (4-7-11-12-24-70) volgden hun normale traject, net als de bussen.