Universiteit organiseert livestream vanuit de zoo, ‘special guest’ zingt twee nummers bij de pinguïns Annelin Marien

06 mei 2020

16u13 0 Antwerpen Het platform ‘vanuituwkot.be’, een initiatief van de Universiteit Antwerpen met tips en inspiratie voor studenten tijdens de coronacrisis, organiseert op vrijdag 8 mei een livestream in de Antwerpse zoo. Er zal ook een special guest aanwezig zijn, die voor de gelegenheid twee nummers zal zingen aan het pinguïnverblijf.

Veel studenten van UAntwerpen maken gebruik van de mogelijkheid om via de universiteit een voordelig abonnement van de zoo aan te schaffen. Nu sinds half maart de deuren van de zoo gesloten bleven, werden de bezoekjes aan de dieren voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op vrijdag 8 mei trekt het studentenplatform ‘vanuituwkot.be’ daarom om 11 uur naar de zoo tijdens een livestream voor studenten en andere geïnteresseerden.

Interactief

“We zijn al vrij snel na de eerste coronamaatregelen gestart met het platform vanuituwkot.be”, aldus Ann Segers, communicatieverantwoordelijke van de UAntwerpen. “Naast tips en inspiratie voor studenten, geven we ook één keer per week een livestream: dat gaat van een les BBB, tot een quiz en zelfs een concert van Pieter Embrechts. Deze week gaan we op bezoek in de zoo: zo geven we hen wat extra aandacht, want de zoo heeft het op dit moment wel moeilijk, en het is ook een leuke ontspanning voor onze studenten.”

Een student zal ter plaatse gaan en de verzorgers van de pinguïns interviewen. “Het is de bedoeling dat het een interactieve livestream is, dat kijkers ook vragen kunnen stellen aan de verzorgers”, aldus Segers. “Het evenement heeft al veel geïnteresseerden op Facebook, dus de livestream spreekt alvast heel wat mensen aan.” Wie de special guest zal zijn, verklapt Ann nog niet. “Maar ik kan al wel vertellen dat het een oud-student en zanger is, en dat hij twee nummer live zal brengen bij de pinguïns!”

www.vanuituwkot.be