Universiteit Antwerpen werkt mee aan bouw ‘Einstein Telescope’ Jan Aelberts

16 juli 2019

12u00 0 Antwerpen Een internationaal consortium met Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten wil in Nederlands-Limburg een ondergronds observatorium bouwen om zwaartekrachtgolven te meten. De Universiteit Antwerpen werkt mee aan de zogenaamde ‘Einstein Telescope’.

De ‘Einstein Telescope’ is een Europees project om een nieuw observatorium voor de meting van zwaartekrachtgolven te bouwen. Albert Einstein voorspelde in zijn relativiteitstheorie het bestaan van zwaartekrachtgolven, fluctuaties in de kromming van de ruimtetijd. In 2015 werden ze voor het eerst waargenomen.

“Om die zwaartekrachtgolven te monitoren, maken we gebruik van telescopen”, zegt Nick Van Remortel, professor fysica op de Universiteit Antwerpen. “Daarvoor hebben we specifieke infrastructuur met hoogtechnologische lasers nodig, met ondergrondse tunnels die zelfs in dichtbevolkte gebieden kunnen geplaatst worden. Dat ondergrondse is belangrijk om natuurlijke en door de mens veroorzaakte trillingen te onderdrukken.”

Kilometers lange tunnel

Op dit moment liggen nog twee mogelijke locaties voor het prestigieuze project op tafel. Een daarvan is Nederlands-Limburg: Een consortium van Belgische, Duitse en Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen presenteert donderdag de plannen daarvoor in Antwerpen.

“De bodemsamenstelling is daar ideaal”, zegt Van Remortel. “In 2021 hakt Europa de knoop over de locatie door, waarna de bouw van de 10 tot 15 kilometer lange tunnels rond 2025 van start zou kunnen gaan, zodat ET in 2032 live kan gaan.”

In aanloop naar de kandidatuur wil het consortium al een onderzoeksfaciliteit bouwen in Maastricht. De ‘ETpathfinder’ moet een internationaal centrum worden voor onderzoek naar onder meer zwaartekracht.