Universiteit Antwerpen werd doelwit van een cyberaanval CVDP

28 oktober 2019

11u30 1 Antwerpen Dit weekend legde een cyberaanval een aantal ICT-platformen van de Universiteit Antwerpen plat.

De cyberaanvallers gebruikten ransomware om de servers van de universiteit te verstoren. Volgens woordvoerder Peter De Meyer gaat het enkel om studenteninformatiesystemen die op de achtergrond draaien en blijven daarom de activiteiten van de universiteit gewoon doorgaan. “De algemene website en Blackboard werken nog steeds, het zijn alleen de platformen SisA en Mediasite die momenteel niet operationeel zijn. Ook het studentenrestaurant Komida ondervindt problemen omdat het cashloze betaalsysteem via een aangetaste server verloopt.” De universiteit is momenteel bezig met het oplossen van deze problemen en hoopt de Komida zo snel mogelijk terug te openen. Er is voorlopig geen weet van gestolen gegevens of verloren informatie ten gevolge van de cyberaanval.