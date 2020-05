Universiteit Antwerpen verbiedt Zoom preventief als videochatmiddel: “Porno kan vanuit het niets opduiken tijdens een online vergadering” Annelin Marien

02 mei 2020

15u49 2 Antwerpen De Universiteit Antwerpen verbiedt het gebruik van de videochatapplicatie Zoom. Tijdens online vergaderingen en lessen met deze applicatie kan namelijk plots porno verschijnen, en Zoom zou een gemakkelijk doelwit zijn voor hackers.

De UAntwerpen werd vorig jaar al eens slachtoffer van een cyberaanval, dus wil het geen risico’s nemen. Woordvoerder Peter De Meyer: “Ikzelf en ICT hebben geen weet van vergaderingen of lessen via Zoom waar porno tevoorschijn is gekomen, maar het is algemeen geweten dat het gebruik van Zoom soms problemen geeft. Zo zijn er al computers gehackt en paswoorden gestolen via Zoom en kan het blijkbaar gebeuren dat er tijdens gesprekken uit het niets pornografisch materiaal verschijnt. Daarom hebben we deze beslissing preventief genomen, zeker ook omdat er andere alternatieven genoeg zijn. Nu tijdens de lockdown alle vergaderingen en lessen online doorgaan, is een veilige ICT-omgeving nog belangrijker dan anders.”