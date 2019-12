Universiteit Antwerpen uit 140 inzendingen verkozen om hoogtechnologisch apparaat voor kankeronderzoek uit te testen Annelin Marien

11 december 2019

14u18 2 Antwerpen Vandaag, woensdag 11 december, neemt UAntwerpen als eerste onderzoeksinstelling in België een uniek hoogtechnologisch apparaat voor revolutionair kankeronderzoek in gebruik. De Spark CYTO van het Zwitserse bedrijf Tecan zal het kankeronderzoek een boost geven, doordat kankercellen 24/7 gemonitord kunnen worden.

Om een betere genezing en levenskwaliteit van kankerpatiënten te kunnen bieden, heeft het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE) van de Universiteit Antwerpen een primeur binnengehaald: “We zijn een van de eerste onderzoekscentra wereldwijd en het allereerste Belgische laboratorium, waar een gloednieuw en geavanceerd apparaat zal geïnstalleerd worden”, vertelt prof. Filip Lardon, diensthoofd CORE.

Geen proefdieren

Dat apparaat is de Tecan Spark CYTO, waarmee kankercellen in realtime in het laboratorium gemonitord kunnen worden, en dat 24/7. Lardon: “Zo kunnen we microscopisch kleine kankercellen in beeld houden, maar ook hun gedrag en de productie van bepaalde stoffen continu opvolgen. De kankercellen zelf, maar ook hun omgeving worden uiterst nauwkeurig in kaart gebracht.”

Het apparaat is bovendien in staat om robotmatig in te grijpen indien de omgeving dient aangepast te worden en kan op het ideale moment nieuw ontwikkelde doelgerichte geneesmiddelen toevoegen aan de kankercellen om ze optimaal te treffen. Op deze manier kunnen kankeronderzoekers een versnelling hoger schakelen en revolutionair onderzoek doen in perfecte lichaamsomstandigheden, zonder dat er proefdieren aan te pas moeten komen.

Wedstrijd

De UAntwerpen kreeg het apparaat als hoofdprijs nadat het Zwitserse bedrijf een wedstrijd uitschreef. De opdracht: een experiment uittekenen dat de verschillende mogelijkheden van het toestel zo veel mogelijk benut en natuurlijk ook van wetenschappelijk belang is. Postdoctoraal onderzoeker dr. Christophe Deben ging deze uitdaging aan en werd geselecteerd als winnaar uit meer dan 140 inzendingen. “Vanwege de veelzijdigheid van het instrument kunnen we het voor bijna alle onderzoekslijnen van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek gebruiken. Ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan en alle mogelijkheden te ontdekken. Het zal het Belgische en internationale kankeronderzoek een boost geven”, aldus Deben.