Universiteit Antwerpen stelt luchtzuiveringsinstallatie Gedempte Zuiderdokken voor: “Technologie haalt 70 procent vervuilde deeltjes uit de lucht” David Acke

03 december 2019

17u07 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft in haar labo op Campus Groenenborger een demonstratie gegeven van hoe de luchtfilters van de parkings op de Gedempte Zuiderdokken zullen werken. Met behulp van een elektrische lading zullen de vervuilde deeltjes achter blijven op collectorplaatjes.

Na een periode van overleg met buurtbewoners gaan de werken op de Gedempte Zuiderdokken binnenkort terug van start met de werken aan de ondergrondse parking Steendok. Buurtbewoners eisten van de stad maatregelen om ervoor te zorgen dat de vervuilde lucht in de parkings gezuiverd wordt alvorens die in het park vrijgelaten wordt. De universiteit Antwerpen gaat uit van bestaande technologie die ze optimaal inzetten door het nodige rekenwerk.

Uitgebreid rekenwerk

De wetenschappers van het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Antwerpse universiteit beschikken over heel wat expertise rond luchtzuivering. “We doen er sinds lang onderzoek naar”, vertelt prof. Siegfried Denys. “Op de markt zijn er heel wat toestellen beschikbaar om de lucht in parkings te zuiveren. Maar het is zinloos voor een parkinguitbater om zomaar een toestel aan te kopen. Om een maximaal resultaat te behalen moet er eerst uitgebreid rekenwerk gebeuren.”

Dat rekenwerk zullen de bio-ingenieurs voor hun rekening nemen. Denys: “Op basis van de te verwachten passage en de bezettingsgraad van de parking kunnen we gaan berekenen en modelleren hoeveel en welke polluenten er zullen worden uitgestoten. Nadien kunnen we op basis van die gegevens adviseren welke technologie het beste resultaat zal boeken, en op welke exacte locatie en in welke hoeveelheid de luchtzuiveringstoestellen geïnstalleerd moeten worden. Ook de situatie mét luchtzuiveringstoestellen kunnen we modelleren.”

Elektrische lading

Dinsdagmiddag gaven de onderzoekers een demo in hun labo op Campus Groenenborger. “Luchtzuivering in ondergrondse parkings gebeurt via de ESP-technologie, wat staat voor elektrostatische precipitatie”, legt prof. Tom Tytgat uit. “Eerst vindt er ionisatie plaats: de fijnstofdeeltjes krijgen een elektrische lading. Die deeltjes passeren vervolgens een collector. De geladen vervuilde deeltjes blijven achter op de collectorplaten. Op die manier wordt 70 procent van de vervuilde deeltjes uit de lucht gehaald. Op UAntwerpen onderzoeken we hoe we ook fotokatalyse kunnen toepassen, om de lucht in de toekomst nog zuiverder te kunnen maken.”

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis verwijst ook naar het nieuwe circulatieplan dat de leefbaarheid van de hele buurt ten goede moet komen. “We halen de auto’s van het plein en verhinderen zoekverkeer dankzij een nieuw circulatieplan. Bovendien voorzien we de beide ondergrondse parkings in samenwerking met de Universiteit Antwerpen van de allerbeste technologie op het vlak van luchtzuivering.”