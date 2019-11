Universiteit Antwerpen stapt op klimaattrein: meer veggie, minder vlees én enkel nog reizen als het echt moet PhT

25 november 2019

13u11 3 Antwerpen Minder vleesgerechten in de studentenrestaurants, een ontmoediging van vliegreizen en meer wind- en zonne-energie: het zijn enkele van de maatregelen die de Universiteit Antwerpen neemt om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. In 2050 wil ze volledig fossielvrij worden.

Meer dan 200 studenten en medewerkers hebben voor de universiteit een klimaatstrategie uitgedokterd. “We hebben op klimaatvlak veel expertise in huis”, zegt rector Herman Van Goethem. “Daar niets mee doen, zou onverantwoord zijn.”

Het nieuwe Climate Team op de universiteit is ambitieus. Coördinator Mariam Al-Bouawad: “We starten onmiddellijk met het sterk terugdringen van de CO2-uitstoot van alle met de universiteit verbonden activiteiten. Zo maakten we alvast 400.000 euro vrij voor een energiestudie. Binnen het klimaatteam zijn er tien werkgroepen. Ze buigen zich onder meer over transport, energie, afval en voedsel.”

Minder vlees, meer veggie en vegan

Er liggen concrete acties op tafel. De vleesconsumptie moet lager. Het vegetarische en veganistische aanbod breidt uit. Sinds november geldt ook een nieuw reisbeleid. De universiteit investeert in meer teleconferenties. Als een verplaatsing toch nodig is, moet de trein zoveel mogelijk het vliegtuig vervangen. Vliegen kan enkel met CO2-compensatie.

Verder komt er extra fietsinfrastructuur met douches, fietsenstallingen en oplaadpunten. Wind- en zonne-energie én groene daken of gevels worden een prioriteit op elke campus.