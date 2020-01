Universiteit Antwerpen organiseert jobbeurs: “Dit jaar kunnen studenten hun cv uploaden op een badge” CVDP

29 januari 2020

14u48 0 Antwerpen Op woensdag 19 februari vindt de negende editie van Talent Forum plaats op de Stadcampus van de Universiteit Antwerpen. Op deze jobbeurs kunnen laatstejaarsstudenten kennismaken met de verschillende aanwezige bedrijven.

De sporthal van de stadscampus wordt jaarlijks in februari omgetoverd tot een job- en infobeurs voor laatstejaars, doctoraatsstudenten en alumni. Naast meer dan 120 bedrijfsstanden, kunnen studenten er deelnemen aan verschillende infosessie over hun toekomstige carrière. “Er zullen in totaal 27 workshops en infosessies gegeven worden”, vertelt woordvoerder Peter De Meyer. “Een daarvan is een cv-screening, waarbij consultants feedback geven over de cv’s van de deelnemers. Een andere infosessie gaat over hoe je je dient te kleden op een sollicitatiegesprek. Er is ook een fotograaf aanwezig die professionele cv-foto’s maakt.”

Talent Forum is al aan zijn negende editie toe. Nieuw dit jaar is de badge met QR-code die deelnemers krijgen bij aankomst. “Studenten kunnen vooraf hierop hun cv en ander materiaal uploaden. De mensen van de bedrijfsstanden zullen deze QR-code scannen met hun smartphone en ontvangen zo meteen de cv’s van geïnteresseerden. Het uitwisselen van kaartjes of het sturen van een mail is hierdoor niet meer nodig.”

Talent Forum vindt plaats op woensdag 19 februari van 12 tot 18 uur in de sporthal van de Universiteit Antwerpen op de Stadcampus. De organisatie verwacht 2000 deelnemers. Inschrijven is gratis en kan via de website.