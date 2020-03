Universiteit Antwerpen leidt internationaal onderzoek naar best mogelijke aanpak van coronavirus PhT

12 maart 2020

15u16 8 Antwerpen De Universiteit Antwerpen leidt het nieuwe Europese project ‘RECOVER’. Dat onderzoek hoopt uit te wijzen wat de beste aanpak is om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus COVID-19 te voorkomen.

UAntwerpen werkt samen met negen internationale partners. De Europese Unie zorgt voor de centen. Antwerps hoogleraar Herman Goossens, coördinator van RECOVER, kijkt uit naar de samenwerking met Europese en Chinese experten om de kennis van het coronavirus uit te diepen en zo levens te redden.

Het project ging op 10 maart van start in Amsterdam. Er zijn afspraken gemaakt over enkele dringende stappen: een onderzoek naar de ervaringen van EU-burgers met het virus en de impact van de ziekte, een studie om inzicht te krijgen in de overdracht van het virus binnen gezinnen, een onderzoek om beter te begrijpen hoe kinderen bijdragen tot de verspreiding van het coronavirus én aanbevelingen aan de EU om de gezondheid te beschermen van iedereen die de strijd aangaat tegen de ziekte.