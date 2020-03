Universiteit Antwerpen doet oproep: vul deze bevraging vandaag in en help zo coronacurve beter in te schatten David Acke

17 maart 2020

11u48

Bron: Belga 13 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft een grootschalige bevraging gelanceerd rond de gedragsveranderingen van de bevolking in het kader van de richtlijnen rond het coronavirus die sinds zaterdag van kracht zijn. Wetenschappers willen op die manier snel te weten komen welke impact de richtlijnen hebben. De bevraging staat op www.corona-studie.be en zal enkel van 12 tot 20 uur kunnen worden ingevuld.

Voor de bevraging slaan medische en sociale wetenschappers van de UAntwerpen de handen in elkaar, met ook de medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt. Ze roepen de Belgen op om massaal deel te nemen. “We stelden een korte vragenlijst op”, zegt gezondheidseconoom Philippe Beutels. “Daarin peilen we onder meer naar mogelijke gedragsveranderingen naar aanleiding van het coronavirus. We willen ook achterhalen of er nu meer dan voorheen thuisgewerkt wordt en op welke manier ouders opvang voor hun kinderen regelen. Ook enkele eenvoudige medische vragen komen aan bod om gedragsveranderingen juist te kunnen kaderen.”

Wekelijkse bevraging

De bevraging zal wekelijks worden herhaald om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken. De wetenschappers hopen de evolutie van de coronacurve beter te kunnen inschatten, zonder te moeten wachten op de cijfers van de hospitalisaties. “Het probleem is dat de impact van gedragsveranderingen pas tien tot veertien dagen na de uitvaardiging zichtbaar zullen worden in de hospitalisaties”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme. “Dat heeft te maken met de incubatietijd en de effecten van Covid-19.”