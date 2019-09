Universiteit Antwerpen: 18-jarigen kiezen voor economie en wetenschappen, maar nieuwe ijkingstoets Diergeneeskunde schrikt af Philippe Truyts

02 september 2019

18u07 0 Antwerpen Wetenschappelijke en economische studierichtingen zitten in de lift op de Universiteit Antwerpen. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers van de eerstejaarsstudenten. Uiteraard zijn er ook verliezers: de nieuwe ijkingstoets voor Diergeneeskunde kost die richting 30 procent studenten. Taal- en Letterkunde, traditioneel een leverancier van leerkrachten, verkeert al enkele jaren in vrije val. Slecht nieuws dus voor ons onderwijs.

De universiteit had tot 30 augustus 1.740 zogenaamde generatiestudenten – de meesten zijn geboren in 2001 – ingeschreven. Dat zijn er 26 of zo’n 1,5 procent minder dan exact een jaar geleden. “Dat kleine verlies kan nog worden goedgemaakt”, denkt woordvoerder Peter De Meyer. “In vergelijking met vorig academiejaar hebben we een week minder lang ingeschreven. Tegen oktober landen we wellicht op circa 3.000 generatiestudenten. Voor het totaal aantal studenten aan de UAntwerpen zullen we opnieuw richting 20.000 gaan.”

Sommige studierichtingen vertonen van jaar op jaar flinke schommelingen. De richting Diergeneeskunde springt er wel uit in negatieve zin. Vorig jaar stond de teller eind augustus op 144 eerstejaars, nu zijn dat er amper 99: een daling van 31 procent. Terwijl het een populaire richting is.

Gelukkig is er een duidelijke verklaring. Peter De Meyer: “Vanaf dit academiejaar moeten studenten een ijkingstoets afleggen, al is het resultaat niet bindend. Ook bij een onvoldoende mag je starten. Blijkbaar zorgt de toets ervoor dat studenten twee keer nadenken voor ze zich inschrijven. De slaagcijfers in deze opleiding lagen de voorbije jaren erg laag. Stel dat dat zou verbeteren, dan is het kleinere aantal studenten een goede zaak. En we moeten toch voorzichtig blijven met definitieve conclusies. Vorige zaterdag was er nog een tweede ijkingsproef voor wie er de eerste keer niet bij kon zijn. Dat kan nog inschrijvingen opleveren.”

Minder Nederlanders

Diergeneeskunde is al jaren het favoriete domein van Nederlanders. Dat komt door het strenge lotingsysteem in hun land. “De verplichte ijkingstoets lijkt ook hen af te schrikken, want vorig jaar schreven ze nog met 96 in, nu met 69. Hun slaagpercentages waren soms zéér laag, soms amper 6 procent in eerste zit”, stelt De Meyer vast.

Het departement Taal- en Letterkunde – met onder meer de Germaanse en Romaanse talen – spreekt steeds minder 18-jarigen aan. Vier jaar geleden waren er tot eind augustus 112 generatiestudenten ingeschreven, nu slechts 51. Tegenover vorig jaar is er alweer een verlies van tien studenten. Beter gaat het volgens De Meyer bij de vertalers-tolken. Daar staat de teller nu op 66, tegenover 61 een jaar geleden. Almaar minder jongeren willen zich vastbijten in de richting Geschiedenis. Na een korte heropleving vorig jaar (52), wagen zich voorlopig slechts 36 jongeren aan die studies.

Werkzekerheid

In economie en wetenschappen zitten vooral winnaars. Peter De Meyer: “Dat is positief nieuws voor de werkgevers in de Antwerpse haven die meer jongeren warm willen maken voor de zogenaamde STEM-opleidingen (wetenschappen, techniek, technologie, wiskunde). De toegepaste ingenieurswetenschappen stijgen van 135 naar 147 eerstejaarsstudenten. Biologie, Chemie, Fysica, Informatica en Wiskunde zijn nu samen goed voor 140 inschrijvingen, tegenover 122 vorig jaar.”

Met die diploma’s op zak heb je een grotere kans op werkzekerheid.

Mooie winstcijfers zijn er ook voor TEW economisch beleid (van 15 naar 28 studenten), Sociaal-Economische Wetenschappen (van 42 naar 66) en Architectuur (van 134 naar 145).