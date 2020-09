Universiteit Antwerpen 170ste beste universiteit ter wereld, Oxford University blijft de beste ADA

02 september 2020

15u17 1 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft een mooie sprong voorwaarts gemaakt op de lijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education (THE) dat elk jaar de beste universiteiten ter wereld oplijst. De UA springt van plaats 198 naar 170. De KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit op plaats 45.

Net zoals vorig jaar staat de KU Leuven op plaats 45 op de ranglijst. Daarmee is het de enige Belgische universiteit in de top 100. De UGent stond vorig jaar nog op de 123ste plaats, maar flirt nu wel met de top 100 en staat dit jaar op plaats 103. Ook de Universiteit Antwerpen maakt een mooie sprong: van 198 naar 170.

Wereldwijd gaat de hoogste eer naar de Oxford University, die voor de vijfde keer op rij bovenaan op nummer 1 staat. Tweede is het Amerikaanse Stanford, dat is opgeklommen van de vierde plaats. Daarna volgen nog drie Amerikaanse instellingen: Harvard, California Institute of Technology (Caltech) en Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cambridge staat dit jaar op plaats zes, drie plaatsen lager dan vorig jaar.

Times Higher Education toetst elk jaar de kwaliteiten van 1.300 universiteiten in 92 landen, waardoor het de breedste analyse ter wereld is van de kwaliteit van het hoger onderwijs.