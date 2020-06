Uniek zitsysteem Poule en Poulette blijkt visionair te zijn: “Dankzij zelf uitgevonden en gepatenteerde zitplaatsen kan je in afgesloten bubbel zitten” ADA

05 juni 2020

11u33 0 Antwerpen Maandag is het zover: de horeca mag haar deuren opnieuw openen. Zo ook kippenrestaurant Poule & Poulette. Haar vestigingen in Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen heeft ze helemaal coronaproof gemaakt dankzij een zelf bedachte manier om zitplaatsen te creëren, bestellingen via QR codes en gepersonaliseerde mondmaskers voor het personeel.

Voldoende afstand houden bij een restaurantbezoek? Dit is geen probleem bij Poule & Poulette. Dankzij hun zelf uitgevonden en gepatenteerde zitplaatsen, waarbij je boven elkaar kan eten in je eigen, afgesloten bubbel, kan je daar veilig een gebraden kip of ander gerecht op basis van kip eten. “Toen we in 2014 startten met het openen van restaurants voor Poule & Poulette, moesten we in ons eerste pand 40 zitplaatsen creëren op 39 vierkante meter. We hebben daarom zelf een zitsysteem uitgetekend, ons baserend op een tramstel, met een link naar het kippenhok door het gebruik van ruwe materialen en een buizenstructuur”, vertelt Frederik Goossens, CEO van Poule & Poulette. Om aan de coronamaatregelen te voldoen werd ook een PET-scherm toegevoegd tussen de verschillende bubbels.

Om het restaurantbezoek nog meer coronaproof te maken, kan er aan tafel besteld worden via een QR-code. “Zo blijven klanten op veilige afstand van onze medewerkers en kan de bestelling op een veilige manier gebeuren. De klant scant de QR-code met zijn eigen smartphone, bestelt waar hij zin in heeft en de bestelling wordt aan tafel gebracht, met voldoende afstand tussen onze medewerkers en de klanten.” Achteraf kan de betaling ook contactloos gebeuren, of voor wie toch liever met cash betaalt, via een betaalautomaat.