Unief organiseert ‘campustours’ voor toekomstige studenten Annelin Marien

30 juni 2020

11u00 0 Antwerpen Toekomstige studenten aan de Universiteit Antwerpen kregen de laatste maanden alle infosessies digitaal voorgeschoteld: een studiekeuze maken is daarom misschien nog moeilijker dan anders. Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, biedt de UAntwerpen vanaf 6 juli de hele zomer lang campustours voor studiekiezers. In groepjes van maximaal tien leiden huidige studenten hun toekomstige collega’s coronaproof rond.

De infodagen verliepen dit jaar door de coronacrisis volledig digitaal, met chatsessies, voorbeeldlessen, virtual tours en twee e-infodagen. “Maar om het beeld helemaal volledig te maken, is eens echt kunnen rondwandelen op de universiteitscampus onontbeerlijk. De versoepeling van de coronamaatregelen biedt mogelijkheden, dus organiseert UAntwerpen tijdens de zomermaanden campustours”, zegt rector Herman Van Goethem. “Een huidige student neemt telkens een groepje van maximaal tien geïnteresseerden (en eventueel hun ouders) op sleeptouw. De eerste rondleidingen zijn al volzet, wat bewijst dat er vraag is naar dit initiatief.”

Julia Dekeukeleire, masterstudente sociaal-economische wetenschappen, is een van de enthousiaste gidsen. “Ik weet zelf nog hoe spannend die eerste weken op de universiteit waren. Door naar infodagen te gaan, neem je die spanning wat weg en maak je echt kennis met de vibe op een campus. Fijn dat toekomstige studenten via deze campustours toch ook de gelegenheid krijgen die sfeer te komen opsnuiven. Ik ga hen laten zien waar ze les zullen hebben, waar ze geconcentreerd kunnen blokken en waar ze de beste broodjes verkopen. En natuurlijk mogen ze al hun vragen op me afvuren.”