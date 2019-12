UNIA: “Maak schaatsbanen kerstmarkt toegankelijk voor mensen met beperking.” Hoe zit dat op de Groenplaats? David Acke

12 december 2019

16u34 3 Antwerpen Voor heel wat mensen gaat een bezoekje aan de kerstmarkt gepaard met een schaatspartij rond Rubens op de Groenplaats. Vooral voor kinderen is het de uitgelezen winterse uitlaatklep. En die moet er voor iedereen zijn, vindt UNIA, die strijdt tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Ook voor mensen met een handicap. Daarom wil UNIA dat uitbaters van schaatsbanen extra maatregelen nemen zodat ook deze mensen kunnen genieten van een schaatsbeurt. In Antwerpen is er alvast geen probleem: “hier is iedereen welkom”

Een gezin dat ernaar uitkeek om samen te gaan schaatsen op de kerstmarkt, botst op de veiligheidsvoorschriften van de schaatspiste. Hun dochtertje heeft een beperking waardoor ze geen schaatsen kan aandoen, en dus stelt het gezin voor dat ze zonder schaatsen mee het ijs op gaat. De uitbater van de ijspiste zegt nee, want vindt het niet veilig. Voor alle duidelijkheid, dit gebeurde niet op de piste op de Antwerpse Groenplaats.

Maar het zette UNIA wel aan om alle uitbaters van de schaatsbanen te vragen extra maatregelen te nemen zodat ook mensen met een beperking kunnen genieten van een schaatsbeurt. De organisatie ging daarvoor ten rade bij Sport Vlaanderen. “Na een gesprek met de uitbaters van de kerstmarkt stelt Unia een advies op over de toegankelijkheid van ijspistes. Hiervoor nemen we eerst en vooral contact op met Sport Vlaanderen, en vragen we hen advies en een inschatting van de veiligheidsrisico’s. Volgens Sport Vlaanderen zijn er geen bijzondere veiligheidsproblemen wanneer iemand het ijs betreedt zonder schaatsen. De risico’s zijn dan vergelijkbaar met die van gebruikers mét schaatsen”, klinkt het bij UNIA.

Enkel bij grote drukte is er een verhoogd risico, want dan is de kans op een botsing tussen personen groter. Een persoon die dan geen schaatsen draagt, kan de impact bij een botsing minder goed opvangen. Afhankelijk van de schoenen die die persoon draagt, heeft hij of zij ook een hoger risico op verwondingen door de schaatsmessen van andere schaatsers.

Iedereen welkom

In Antwerpen is de schaatsbaan sowieso toegankelijk voor mensen met een beperking. “Er zijn geen trappen maar hellingen zodat mensen vlot de schaatsbaan kunnen bereiken. Bij ons is iedereen welkom op de schaatsbaan. We kunnen zelf niet zorgen voor de nodige begeleiding op de baan maar dat hoeft geen belemmering te zijn”, vertelt Phyllis Van den Abbeele, projectleider van Winter in Antwerpen. Wanneer een grote groep wil komen schaatsen, kan dat voor de officiële opening van de schaatsbaan. “Maar dergelijke aanvragen hebben we nog niet gekregen dit jaar. Traditioneel komen er altijd een aantal woonzorgcentra met hun bewoners schaatsen wat altijd tot veel vertier leidt en ook dit jaar staan we daar zeker voor open.”