Uitvinder Antwerpse handjes Jos Hakker geëerd met gedenkplaat: “Dat hij de wedstrijd won die hij zelf organiseerde was puur toeval” David Acke

30 januari 2020

13u06 0 Antwerpen Jos Hakker, de naam zegt u waarschijnlijk niet meteen iets en toch is de kans groot dat u al een koekje van hem hebt gegeten. De banketbakker uit Antwerpen is namelijk de bezieler van het Antwerpse koekje. Donderdagochtend werd de man geëerd met een herdenkingsplaat op de gevel van zijn huis in de Provinciestraat. Ook kleindochters Rachelle en Joyce Hakker waren daar aanwezig. Zij waren erg ontroerd door de eer die hun opa te beurt viel.

Dat de Antwerpenaar trots is op zijn stad, dat hoeft geen betoog. De Sinjoor houdt van zijn stad en er zijn van die symbolen die de Antwerpenaar met zijn leven zou verdedigen. Denk aan de kathedraal, het Bolleke en een elixir d’anvers. Zonder schroom mag ook het Antwerpse handje zich aan dat rijtje toevoegen. Het kleine zoete koekje dat verwijst naar de reus Druoon Antigoon die van alle op de Schelde voorbij varende schippers een zware tol eiste. Weigering tot betalen had het afhakken van een hand tot gevolg.

Bezieler van de Antwerpse handje was de Joodse banketbakker Jos Hakker, die naast de uitvinder van het koekje, ook verzetsstrijder was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Donderdagochtend werd de man gehuldigd met een gedenkplaat aan de woning in de Provinciestraat waar hij van 1912 tot 1970 zijn bakkerij had.

Ook kleindochters Rachelle en Joyce Hakker waren aanwezig bij de huldiging. Het was een emotioneel moment voor hen. “Wij zijn Antwerpen Koekenstad (de vzw die de huldiging organiseerde red.) heel erkentelijk voor deze eer die onze opa te beurt valt. Het Antwerpse handje is niet alleen een koekje maar ook een visitekaart van de stad. Wij zijn een Joodse familie maar voelen ons helemaal Antwerpenaar. Thuis spreken we zelfs Antwerps”, vertelt Rachelle.

Culinair cadeau

Het koekje zelf ontstond in 1934 als culinair cadeau voor de stad Antwerpen. Bakker Jos organiseerde samen met de Koninklijke Vereniging van meester Banketbakkers een wedstrijd. 43 leden zouden deelnemen en zes van hen speelde met het idee om een dessertkoekje te maken in de vorm van een hand. Jos was één van hen. Het zou uiteindelijk zijn koekje zijn dat door een onafhankelijke jury als winnaar zou gekozen worden. “Dat de winnaar ook de organisator bleek te zijn, was een groot toeval. De koekjes werden anoniem geproefd. Dat is wat mij verteld werd, ik was er natuurlijk zelf niet blij”, lacht Rachelle.

In 1956 werd een reglement opgesteld waarin onder meer de vorm, samenstelling en verpakking werd vastgelegd in een octrooi. Enkel leden van de Syndicale Unie voor Brood-, Banket-, Chocolade en IJsbedrijf mogen het koekje vervaardigen. Toch zijn er nog maar weinig Antwerpse handjes die nog echt de smaak hebben van die die Jos maakte. “Er zijn nog een aantal winkels in Antwerpen die de smaak benaderen zoals de handjes die mijn opa maakte. De handjes van Philip’s Biscuits komen er nog altijd het dichtste bij”, aldus de kleindochter. Zelf maakt ze er geen meer al heeft ze natuurlijk wel een recept en ook de vormpjes.

Recept

Voor het enige echte Antwerpse handje mag er enkel boter, suiker, eieren, bloem en geschaafde amandelen worden gebruikt. Zo wordt een kruimelig vetdeeg gemaakt dat wordt uitgerold. Met metalen vormpjes worden de handjes uitgestoken en 8 tot 10 minuten gebakken in een oven van 180 graden.

Op 1 februari start in de Onze Lieve Vrouwkathedraal in Antwerpen een tentoonstelling van een selectie ontwerpen van het Antwerps handje.