Uitrol glasvezelnetwerk op Antwerps Eilandje BJS

29 februari 2020

15u19 0 Antwerpen Op het Antwerpse Eilandje wordt van maart tot en met juni 2020 een glasvezelnetwerk aangelegd worden. Waar mogelijk aan de huisgevels, indien nodig ondergronds.

Vanaf 9 maart 2020 voeren aannemers in opdracht van Proximus uit op het Eilandje. In de volgende maanden wordt een glasvezelnetwerk uitgerold in de gehele wijk. Op termijn zullen alle woningen binnen het district Antwerpen op het glasvezelnetwerk aangesloten worden.

Glasvezel biedt een snelle en stabiele internetverbinding. Glasvezel gebruikt licht om signalen te vervoeren en is dus veel sneller dan de traditionele koperdraad. Het laatste stukje aansluiting, van in de straat tot in het huis, bestond tot nu toe uit koper of coaxkabel.