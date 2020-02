Uitgetest ‘The Matching Experience’: “Al snel worden de mannen bestormd door een mini-harem vrouwen”



14 februari 2020

15u24 10 Antwerpen Meer dan een derde van de Antwerpenaren is single en dat aantal zal volgens officiële cijfers nog toenemen. Goed nieuws voor wie op zoek is naar een partner, want de vijver om uit te vissen wordt alleen maar groter. Moderne technologie vergemakkelijkte het daten met apps zoals Tinder en Happn, maar de laatste jaren wonnen ook andere datingconcepten aan populariteit. In Antwerpen bestaan er vandaag talloze speeddates, singlefeestjes, matchingevenementen en singleweekends om andere vrijgezellen te ontmoeten. Ik test ze wekelijks voor jullie uit in de hoop dat dit de laatste Valentijn is die ik alleen moet vieren.

Een groep studenten project- en eventmanagement van de Karel de Grote Hogeschool organiseerde eind januari een nieuw vrijgezellenevenement. Voor ‘The Matching Experience’ werden singles vooraf gekoppeld aan potentiële partners met behulp van een vragenlijst. Deze matches leerden ze tijdens het evenement beter kennen met verschillende minidates en workshops. Wie niet tevreden was met zijn match of zelf een interessant persoon gespot had, was ook vrij om iemand aan te spreken. “We hopen dat de vrijgezellen uit hun comfortzone komen en een ludieke en plezante avond beleven”, legde Laurika van de organisatie uit.

Vragenlijst

Ik koop een online ticket voor 34 euro en krijg een week later een email met een vragenlijst. Deze 30-tal vragen zullen mij koppelen aan de man die het beste bij mij past volgens relatiebureau XClusive Match. Sommige vragen waren vanzelfsprekend zoals mijn lengte, leeftijd, kinderwens en de waarden die ik belangrijk vind. Keuzes tussen ‘zomer of winter’, ‘koffie of thee’ en ‘ontbijten of niet ontbijten’, leken mij irrelevant. De vragenlijst ging voornamelijk over mezelf en minder over wat ik zoek in een man. ‘Baard of snor’, ‘roker of niet-roker’ en een leeftijdscategorie waren jammer genoeg de enige opties om mijn voorkeur aan te geven.

‘The Matching Experience’ vond plaats in hotel Yust in Berchem. De stijlvol ingerichte lobby met verschillende aparte ruimtes leende zich perfect voor een evenement als dit. De sfeerverlichting, kaarsen en muziek creëerden een gezellig sfeer. De tafels stonden gevuld met hapjes en obers in kostuum schonken een cava of fruitsap uit. Ook de deelnemers hadden duidelijk hun best gedaan om zich mooi uit te dossen. Ik meldde me aan en kreeg een boekje met de foto’s van mijn twee matches en een uitleg over de verschillende workshops. Terwijl ik alleen aan een tafeltje wachtte zag ik mensen rondkijken op zoek naar hun matches, wat me een ongemakkelijk gevoel bezorgde.

Chaos door mannentekort

Het evenement was voorzien voor honderd vrijgezellen, maar jammer genoeg schreef maar de helft daarvan zich in. Er waren voornamelijk dertigers en veertigers aanwezig. Als 26-jarige op zoek naar een leeftijdsgenoot waren mijn opties dus redelijk beperkt. De mannelijke deelnemers kregen gemiddeld zes matches omdat ze in de minderheid waren. Vrouwen moesten het doen met slechts twee matches. Al snel ontstond er chaos doordat elke man bestormd werd door een kleine harem vrouwen die een minidate wilde strikken.

Mijn eerste match was Jonathan (27 jaar, politieagent). We stapten ongeveer gelijktijdig op elkaar af en gingen naar de lounge voor een mini speeddate. Nadien kwam mijn tweede match Bart (33, leerkracht) naar mij toe en later op de avond ontmoette ik ook andere mannen. Op de tafeltjes lagen vragenlijsten met typische vragen zoals ‘wat zoek je in een man/vrouw?’, maar ook originele vragen zoals ‘wat zou je doen bij een zombie-invasie?’. Vragen zoals ‘geloof je in een god?’ doelden op een filosofisch gesprek en de durvers konden kiezen voor seksuele vragen zoals ‘wat is jouw top drie van seksuele fantasieën?’. Voor die laatste vragen leek het mij nog te vroeg en te nuchter op de avond, maar daar dachten de mannen waarmee ik sprak duidelijk anders over.

Datingadvies

Doorheen de avond konden vrijgezellen -met of zonder hun match- deelnemen aan verschillende workshops over daten. De eerste twee waren ‘succesvol daten in vijf stappen’ en ‘vergroot je aantrekkingskracht’ van datingexpert en lifecoach Perla van Belle. Met veel humor beschreef ze herkenbare datingsituaties en gaf ze hierbij concreet advies. Sommige tips zoals ‘verzorg je uiterlijk’ en ‘praat niet over je ex’ waren vanzelfsprekend. Andere raad vond ik nuttiger, zoals ‘spreek binnen de tien dagen af als je iemand leert kennen’ en ‘vraag na de tweede date nog niet hoe het zit tussen jullie’. Perla beantwoordde ook vragen zoals ‘Vertel ik direct op een eerste date over mijn lichte handicap?’ (neen!), en ‘Hoe snel stuur ik naar een meisje als ik ze leuk vind?’ (zo snel mogelijk).

De laatste workshop had beduidend minder deelnemers en ik begreep waarom. Tijdens de sessie ‘aanraken: een van de vijf liefdesstalen’ van lichaamstherapeut Joke Vandenberghe leerden de koppels elkaar op een nog intiemere manier kennen. Met verschillende aanrakings – en massageoefeningen zou ze ons tot innerlijke rust brengen, maar in de praktijk moesten we gewoon een half uur lang elkaars arm strelen. In het begin deed ik mee met tegenzin en voelde ik me ongemakkelijk, maar na een tijdje werden de aanrakingen aangenamer. De meeste andere koppels in de zaal leken zich te amuseren en bij sommigen zag ik zelfs een kleine vonk overspringen.

Kieskeurige vrouwen

Op het einde van de avond kreeg iedere deelnemer een goodiebag en lagen er rozen op de tafels om aan je match te geven. Doorheen de avond was de groep al met de helft geslonken. Ik zag dat velen al waren afgehaakt bij het ontmoeten van hun matches op de eerste speeddate. Vooral de vrouwen dan, die veel kieskeuriger bleken dan de mannen. Wat ook opviel was dat er heel wat vriendschappen ontstonden tussen deelnemers van hetzelfde geslacht. Een groep vrouwen wisselde op het einde nummers uit om later nog eens af te spreken.

Met een roos en twee nieuwe Facebookvrienden keerde ik naar huis. Ondanks de gezellige avond en een succesvolle stap uit mijn comfortzone werd het voor mij geen echte ‘matching experience’. Ik ontmoette toffe mensen, maar daar bleef het ook bij.

Meer info over dit evenement vind je op de Facebookpagina.