Uitgetest 'Singlesparty': "Het enige gemeenschappelijke is dat we allemaal een lief zoeken"

29 februari 2020

Meer dan een derde van de Antwerpenaren is single en dat aantal zal volgens officiële cijfers nog toenemen. Goed nieuws voor wie op zoek is naar een partner, want de vijver om uit te vissen wordt alleen maar groter. Moderne technologie vergemakkelijkte het daten met apps zoals Tinder en Happn, maar de laatste jaren wonnen ook andere datingconcepten aan populariteit. In Antwerpen bestaan er vandaag talloze speeddates matchingevenementen , singlefeestjes en singleweekends om andere vrijgezellen te ontmoeten. Ik test ze wekelijks voor jullie uit in de hoop dat ik dit jaar mijn laatste valentijn alleen moest vieren.

Uitgaan blijft een van de klassieke manieren om een toekomstige partner te ontmoeten. Wat de zaak soms bemoeilijkt is dat je niet altijd weet wie op de dansvloer net zoals jij single is. Verschillende organisaties bieden hiervoor een oplossing in de vorm van vrijgezellenfeestjes. Sommigen hiervan, zoals de singlesparty van datingbureau Dare to Date, zijn enkel bedoeld voor vrijgezellen. Anderen, zoals Mndr Tndr, gedogen mensen met een lief (op voorwaarde dat ze ze hun single vrienden meenemen).

Volgens Mndr Tndr (lees: Minder Tinder) kunnen singles hun datingapps beter verwijderen en in plaats van al dat swipen elkaar terug in levende lijve ontmoeten. Waar kan dit beter dan op een feestje dat gericht is op vrijgezellen? ‘Flirt, dans en match in real life’ is dan ook het motto van hun feestjes in Vlaanderen en Nederland. Een ticket kost maar zes euro.

Stickerlikes en buttons

Bij het betreden van een Mndr Tndrfeestje in Plein Publiek op het Nieuw Zuid kreeg ik stickers met Tinderhartjes (likes) en een Tinderster (superlike). De bedoeling daarvan was dat de aanwezigen - net zoals op Tinder- iemand bestempelden als leuk of superleuk door hem of haar te bekleven met een sticker. Een ideale manier om het ijs te breken, wat een vriendin van mij later op de avond met succes bevestigde. Ik kreeg bij de inkom ook nog een button met de tekst ‘Hey beest, mag ik u bellen’ om helemaal duidelijk te maken dat ik single was.

Enkele vrouwen met veel schmink en weinig verhullende decolletés lieten er geen enkele twijfel over bestaan waarvoor zij naar Plein Publiek waren afgezakt. Verder merkte ik al bij al weinig verschil met gewone feestjes. Toen ik na enkele uren nog steeds geen sticker had gekregen, besloten een vriend en ik elkaar op te smukken met een ‘like’. Even later kreeg ik ook een sticker van de vriend van iemand die er leuk uitzag. Een mooi compliment, maar dat verliep niet helemaal volgens plan.

Socialer

Na een leuke avond keerden mijn vriendinnen en ik naar huis. Ik had meer met mannen gepraat dan op normale feestjes. De focus op vrijgezellen bleek mensen dan toch aan te zetten om socialer te zijn en dat maakt het concept geslaagd. Mijn vriendin die een jongen had beplakt met een van haar stickers scoorde de dag nadien een date. Voor mij was de avond helaas minder succesvol.

Op Valentijnsavond testte ik een singlesparty van Dare to Date in feestzaal Mozaic op het Eilandje. Volgens het datingbureau zou het een avond vol fun, goede muziek, avontuur en romantiek worden. Ik kocht tickets voor 15 euro en overtuigde één van mijn weinige single vriendinnen om mee te gaan. Het evenement startte al om 10 uur maar omdat we dat te vroeg vonden, kwamen we pas aan rond middernacht. De zaal was voor driekwart gevuld met vrijgezellen. Het evenement was bedoeld voor mensen van 22 tot 38 jaar, maar er leken vooral 30-plussers aanwezig te zijn.

Vriendschappen

Het voelde raar om op een feestje te zijn waar het de bedoeling is om iemand te versieren. Hard gedanst werd er niet; de meeste aanwezigen waren aan het praten met elkaar. Ook wij hadden al snel leuke babbels met verschillende groepjes mannen. Ik kwam twee deelnemers van een speeddate van enkele weken eerder tegen. Ze vertelden dat ze tijdens het speeddaten hun vriendengroep hadden leren kennen en dat ze geregeld samen naar singlefeestjes gingen. Datingevents kunnen dus ook mensen op een vriendschappelijke manier koppelen.

De dj leek een man van in de veertig jaar die graag foute muziek zoals Kabouter Plop en de Macarena draaide. Die dansliedjes zorgden wel voor meer sfeer in de zaal. Toch bleef het feestje niet als een ‘normaal’ feestje aanvoelen. Mijn vriendin verwoordde het zo: “Als je ‘gewoon’ uitgaat heb je gemeenschappelijk met de anderen dat je wilt dansen en genieten van de muziek. Hier is het enige gemeenschappelijke dat we een lief zoeken en dat maakt het minder sfeervol.”

Singlefeestjes zijn een goede manier om andere vrijgezellen te leren kennen. Ik vond het Mndr Tndrfeestje waar zowel vrijgezellen als niet-vrijgezellen aanwezig waren leuker dan het singles onlyconcept van Dare to Date. Het hoeft er voor mij niet te dik op te liggen dat we single en op zoek zijn.

Meer informatie over de singlefeestjes van Dare to Date vind je op de website. Op de Facebookpagina van Mndr Tndr vind je de data van hun volgend evenementen.