Uitgetest ‘Singlesparty’: “Dat we allemáál vrijgezel zijn, maakt het net moeilijker”

Antwerpen

Meer dan een derde van de Antwerpenaren is single en dat aantal zal volgens officiële cijfers nog toenemen. Goed nieuws voor wie op zoek is naar een partner, want de vijver om uit te vissen wordt alleen maar groter. Moderne technologie vergemakkelijkte het daten met apps zoals Tinder en Happn, maar de laatste jaren wonnen ook andere datingconcepten aan populariteit. In Antwerpen bestaan er vandaag talloze speeddates matchingevenementen , singlefeestjes en singleweekends om andere vrijgezellen te ontmoeten. Ik test ze wekelijks voor jullie uit in de hoop dat ik dit jaar mijn laatste valentijn alleen moest vieren.