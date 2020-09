Uitgebreide terrassen mogen ook in de winter blijven staan Annelin Marien

10 september 2020

14u30 1 Antwerpen Ook deze winter is het de bedoeling dat Antwerpenaren gezellig een terrasje kunnen doen. Nadat schepen voor Toerisme en Middenstand Koen kennis (N-VA) in juni besloot om horecazaken uitzonderlijk toestemming te geven een groter terras buiten te zetten, wil hij die regel nu verlengen tot 31 maart 2021.

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad begin juni om de horeca weer te openen, stonden heel wat steden en gemeentes horecazaken toe om hun terrassen uit te breiden. Dat gebeurde ook in Antwerpen, zodat restaurants en cafés meer klanten zouden kunnen ontvangen en toch konden voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. Vóór de coronacrisis moest een vergunning voor zo’n terras aangevraagd worden en dat kon veel tijd in beslag nemen. Daarom zette de stad een spoedprocedure op poten, zodat de uitgebreide terrassen klaar zouden zijn voor de heropening van de horeca. Die terrassen mochten oorspronkelijk blijven staan tot 31 oktober. 326 horecazaken gingen op dat aanbod in.

“Er was veel interesse vanuit de horeca om de periode van uitgebreide terrassen te verlengen”, aldus het kabinet van Koen Kennis. “Omdat zulke terrassen goed zijn voor de beleving in de stad en uiteraard ook voor de horecaondernemers, onderzoeken we nu versneld hoe we tegemoet kunnen komen aan de vraag vanuit de sector. Daarom staan we toe dat horecazaken opnieuw via een spoedprocedure een aanvraag kunnen doen om hun terras te laten staan tot 31 maart. Er zijn al 293 terrassen die in aanmerking komen voor verlenging, 33 gevallen worden nog bekeken.”