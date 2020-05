Uiterst zeldzame ‘prachtkever’ ontdekt op glazen deur van woning BJS

11 mei 2020

13u00 0 Antwerpen Een vrijwilliger van Natuurpunt heeft op 7 mei in de Verlatstraat op het Antwerpse Zuid een uiterst zeldzame kever aangetroffen. Dat meldt Koen Van Keer van Natuurpunt Antwerpen Stad. De kever, die op een glazen deur van een woning zat, heeft voorlopig enkel een wetenschappelijke naam, athaxia manca, en behoort tot de familie van de prachtkevers.

Prachtkevers danken hun naam aan de vele prachtig metalliek gekleurde soorten, die weliswaar vooral in de tropen voorkomen. De Belgische soorten zijn meestal wat bescheidener gekleurd, maar toch is anthaxia manca een mooi kevertje van een centimeter groot. Prachtkevers zijn ook het materiaal dat kunstenaar Jan Fabre gebruikt voor zijn kunstwerken.

Volgens waarnemingen.be, de meldingssite van Natuurpunt, waren er tot nu toe twee bevestigde meldingen van deze soort in België, maar de site bestaat wel pas sinds 2008. Het gaat meteen om de meest noordelijke melding voor ons land en volgens de Europese meldingssite Observation.org zelfs de meest noordelijke van heel Europa. Prachtkevers zijn dan ook veelal warmteminnende, zuidelijk voorkomende soorten.

Dat de soort nu ook in Antwerpen is aangetroffen, zou een hoopvol teken kunnen zijn van het feit dat ze misschien algemener wordt. Mogelijk is het een van de soorten die voordeel haalt uit de klimaatopwarming.