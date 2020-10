Uitbreiding parkeertariefzones in Antwerpen op 5 oktober AMK

02 oktober 2020

12u11 0 Antwerpen Op maandag 5 oktober breiden verschillende parkeertariefzones in de stad Antwerpen uit. Het gaat om straten in het oosten van Deurne, de straten rond het Asiadok op het Eilandje en de Oogststraat in Berchem.

De grens van de roze zone wordt bijna overal in het district Deurne verlegd naar de stadsgrens zodat bewoners in die zones meer kans hebben om een vrije parkeerplaats te vinden. Daarnaast wordt het winkelstraatprincipe in de Herentalsebaan licht uitgebreid zodat er meer parkeerplaatsen vrijkomen voor bezoekers van de handelaars en horeca in de straat.

Ook breidt de groene parkeerzone op het Eilandje uit met de straten rond het Asiadok. Door de komst van het nieuwe ZNA-ziekenhuis op die locatie zou de parkeerdruk er verhogen als bezoekers er gratis zouden kunnen parkeren. Daarnaast wordt de groene tariefzone buiten de Leien op deze manier nog meer een uniform geheel. Zo hebben bewoners op het Eilandje meer kans om een vrije parkeerplaats te vinden.

Ten slotte breidt de roze parkeerzone in de Oogststraat in Berchem uit. De grens van de roze zone wordt verlegd naar de stadsgrens met Mortsel aan huisnummer 253 zodat bewoners in de zone meer kans hebben om een vrije parkeerplaats te vinden. Op deze manier sluit de roze zone van Antwerpen ook naadloos aan op de blauwe zone van Mortsel zodat beperkt parkeren hier een geheel vormt.

