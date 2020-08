Uitbaters shishabars vangen bot in strijd tegen waterpijpverbod: Raad van State gaat niet mee in ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’ Sander Bral

14 augustus 2020

00u27 1 Antwerpen De twaalf uitbaters van shishabars De twaalf uitbaters van shishabars die naar de Raad van State trokken tegen het verbod van waterpijpen vangen bot. De Raad van State heeft de vorderingen ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’ verworpen om het verbod te schorsen op het individueel en collectief gebruik van waterpijpen in publieke plaatsen. Volgens de Raad van State hebben de uitbaters die hoogdringendheid niet kunnen aantonen.

Het verbod is een federale maatregel en kadert in de strijd tegen de heropflakkering van het coronavirus. De uitbaters van shishabars beroepen zich op het financiële nadeel maar de Raad van State oordeelt dat de verzoekende partijen niet overtuigen dat het voortbestaan van hun cafés bedreigd wordt door de maatregel die sinds 25 juli van kracht is en loopt tot eind augustus. “Ze brengen geen concrete en verifieerbare cijfergegevens aan die aannemelijk maken dat ze niet kunnen wachten op een uitspraak over de gewone procedure”, klinkt het bij de Raad van State.

