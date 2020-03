Uitbaters handelspanden Antwerpen Centraal hopen op economische maatregelen NMBS: “500 euro minder is voor ons een wereld van verschil” David Acke

21 maart 2020

17u52 2 Antwerpen De uitbaters van de handelszaken in het centraal station van Antwerpen hoopten op begrip van de NMBS en een kwijtschelding van de vaste kosten tot de lockdown over is. “Heel wat handelaars zijn nog maar pas begonnen en voor hen maken die vaste kosten een wereld van verschil.” Maar daar heeft de NMBS momenteel nog geen oren naar. Zij wachten het verdere verloop af alvorens zij een standpunt innemen.

“500 euro meer of minder, voor de NMBS maakt dat niet uit maar ons is dat een wereld van verschil.” Dat zegt Liesbeth Van der Auwera. Zij baadt sinds een half jaar Wonderland Cakes uit in het centraal station van Antwerpen. Samen met andere handelaars hoopten ze dat de NMBS hun huur zou opschorten tot het einde van de coronacrisis maar op begrip konden ze niet rekenen. “Onbegrijpelijk”, reageert Liesbeth. “Heel wat zaken zijn nog geen jaar open en moeten het dus met weinig middelen stellen. Nu we verplicht moeten sluiten komt er niets binnen aan inkomsten maar blijven de vaste kosten wel doorlopen. Ik begrijp niet dat een bedrijf als de NMBS zich niet milder opstelt.”

Ook Kristel Sieprath is niet blij. “En dat als overheidsbedrijf”, zucht ze. Sinds vorige zomer geeft ze yogales en heeft ze vijf freelance lesgevers onder haar hoede. “Ik vind het heel jammer en had gehoopt op iets meer empathie. We hebben gevraagd of de nutskosten kwijtgescholden konden worden maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Ik kan alleen maar hopen dat de NMBS alsnog van gedacht veranderd.” Kristel betaalt maandelijks 1.000 euro voor huur en nutskosten.

Moeilijke afweging

Een mildere toon horen we bij Mathias van Brisq Urban Mobility. “Maar dit is mijn persoonlijke mening hé. Ik denk dat het een heel moeilijke afweging is om de huur op te schorten. Temeer omdat je ook die 4.000 euro steun krijgt van de overheid net om die vaste kosten te betalen. Het zou een mooie geste zijn van de NMBS maar tegelijk kan je niet zomaar verwachten dat die vaste kosten weg gescholden worden omdat het hier om de NMBS gaat.”

Maar dat ziet Kristel anders. “Het is helemaal niet zeker of ik die 4.000 euro zal krijgen. Met mijn yogastudio val ik in niemandsland. Er is ook niet zoiets als een yogafederatie waar ik kan aankloppen voor hulp en uitleg. Bovendien zullen er enorm veel aanvragen binnenlopen en is het nog maar de vraag wanneer die 4.000 euro uitbetaald kan worden. En tot die tijd moeten wij de kosten blijven betalen zonder dat er omzet gedraaid wordt.”

Afwachten

De NMBS zegt in een brief aan de handelaars de bekommernissen te begrijpen en heel zich heel bewust te zijn van de economische impact. “Gezien het prille begin van deze maatregelen hebben wij echter geen zicht op de volledige impact en op de nog toekomstige maatregelen en beslissingen dat de bevoegde regeringen zullen nemen.” De NMBS zegt pas een standpunt te willen innemen na een analyse van de verschillende maatregelen en het totale effect dat deze crisis heeft op de commerciële uitbating van de stations. “Maar we zullen er uiteraard alles aan doen om de zaken in onze stations te ondersteunen.”