Uitbaters gezocht voor chalets kerstmarkt Winter in Antwerpen



ADA

12 juni 2020

15u20 4 Antwerpen Wie tijdens Winter in Antwerpen een chalet wil huren op de kerstmarkt om eten, drank of andere koopwaar aan de man te brengen, kan zich vanaf maandag 15 juni inschrijven. Ook startende bedrijven en vzw’s zijn welkom.

Winter in Antwerpen zal, als de coronacrisis gunstig evolueert, van start gaan op zaterdag 5 december 2020 en eindigen op zondag 3 januari 2021. Zoals elk jaar is er ook de gezellige kerstmarkt waar bezoekers eten, drank, cadeaus en hebbedingen kunnen aanschaffen. De chalets staan op de Groenplaats, de Grote Markt, de Suikerrui en het Steenplein. Alle chalets blijven gedurende de hele periode van Winter in Antwerpen open.

Speciale tarieven

Startende ondernemingen krijgen de mogelijkheid om zich te profileren op de kerstmarkt. Eén chalet is voorbehouden voor bedrijven van maximaal 4 jaar oud. Zij kunnen die huren voor 1 week tegen een verminderd tarief.

Ook vzw’s kunnen voor hun goede doel terecht op de kerstmarkt. Een chalet wordt gratis aan hen ter beschikking gesteld voor de periode van 1 week.

Uitbaters gezocht

Tijdens de laatste editie van Winter in Antwerpen verwelkomde de stad in totaal 1,4 miljoen bezoekers, wat de meest succesvolle editie tot hiertoe was. De stad zoekt enthousiaste uitbaters om van de kerstmarkt opnieuw een succes te maken. Zowel de gewone uitbaters, de starters als de vzw’s kunnen zich inschrijven van 15 juni tot en met 24 juli. De inschrijvingen voor de chalets met koopwaar worden beoordeeld op basis van een aantal criteria. Voor de consumptiechalets vindt een openbare bieding plaats, op woensdag 5 augustus.

Geïnteresseerden vinden alle info op www.ondernemeninantwerpen.be/kerstmarkt.