Uitbater horecazaak betrapt inbreker op heterdaad dankzij camerabewaking CVDP

22 juli 2020

16u19 0 Antwerpen Een 44-jarige man werd dinsdagavond betrapt toen hij aan het inbreken was in een horecazaak op de D’Herbouvillekaai in Antwerpen.

De uitbater van een horecazaak verwittigde de politie omdat hij een verdachte man had opgemerkt via de camerabewaking. Het snelleresponsteam was meteen ter plaatse en trof een verdachte man aan achter de bar op het terras. Er werden meerdere beschadigingen vastgesteld aan de toegang tot de zaak en de bar, maar er kon geen buit gemaakt worden. Er werd een schroevendraaier aangetroffen die vermoedelijk door de verdachte gebruikt werd. De 44-jarige man bleek ook vrij onder voorwaarden. Er wordt onderzocht of hij ook in aanmerking komt voor twee eerdere inbraken in dezelfde zaak. Hij werd gearresteerd en wordt voorgeleid.