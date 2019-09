Uit de bol in vergeten stukje niemandsland: Docklands Festival maakt zich op voor tweede editie Sander Bral

10 september 2019

18u12 0 Antwerpen Docklands slaat voor de tweede keer zijn tenten op het stukje industrieel niemandsland tussen de Antwerpse haven en de binnenstad. Vier door en door Antwerpse partyconcepten brengen een mix van house, techno, disco, r&b en hiphop naar het tweedaags festival. “Muziekbeleving in een unieke setting zonder veel poespas.”

Docklands maakt deel uit van het kunst- en cultuurfestival Part of Antwerp dat momenteel loopt in de Antwerpse binnenstad en haven. De organisatie van het elektronisch muziekfestival werkt samen met vier bekende event- en partyconcepten uit de stad: Sommar, Klank, From Italy to Disco en Café Au Lait.

Antwerps feestleven

“Dat is ook een beetje het idee”, zegt organisator Mats Raes (32). “Het Antwerpse feestleven doen heropleven. We zijn allemaal al jaren actief in de evenementensector en we zijn ook gewoon grote feestneuzen. Onze passie voor muziek en gedeelde expertise resulteerde vorig jaar in de allereerste editie van Docklands, een idee dat we al lang koesterden. Als jonge gasten gingen wij vroeger dikwijls uit in de periferie tussen de haven en het stadscentrum op events als Laundry Day of Antwerp Is Burning, waar we zelf ook aan meewerkten. De droogdokken daar hebben altijd tot onze verbeelding gespeeld. Het klopt gewoon dat we daar nu terug actief zijn met een volwaardig festival.”

Breed muzikaal spectrum

De eerste editie van Docklands kon ondanks het slechte weer zo’n 1.500 bezoekers verwelkomen. “Het is natuurlijk onze ambitie om daar dit jaar over te gaan”, gaat Mats verder. “Vanuit een sterke line-up hopen we zoveel mogelijk volk op de been te brengen. Op vrijdag laten we zwoelere dansmuziek aan bod komen op het Sommar-podium met onder andere de Nederlandse headliner Tsepo. De jongens achter From Italo to Disco sluiten daar perfect op aan.”

“Zaterdag gaan we muzikaal iets breder met ook techno en urban genres zoals hiphop en r&b. We openen dan ook een derde podium waar voornamelijk live-acts zullen spelen zoals Glints en Curtis Alto. We proberen acts te programmeren die op een kantelpunt in hun carrière staan”, benadrukt Mats. “Artiesten die sterk aan het groeien zijn en erg in beweging zijn zoals de mannen van Stavroz. Daarnaast hebben we ook enkele gevestigde waarden zoals de Britse housedeejay Nic Fanciulli. We programmeren breed en onverwacht.”

Geen poespas

Naast muziek op twee indoorstages en een open podium zijn er ook foodtrucks die zowel lokale als wereldgerechten serveren. “Maar het draait vooral om de muziek, we gaan voor een ‘no nonsense’ aanpak zonder al te veel poespas die je tegenwoordig op veel festivals ziet. De beleving bij Docklands zit in de locatie. Het industriële karakter van de haven in combinatie met de muziek.”

Nachtleven onder druk

Het Antwerpse feestleven kwam het laatste half jaar erg onder druk te staan door problematiek rond drugs en overlast. “Het is vrij duidelijk dat het stadsbestuur te weinig structureel nadenkt over het nachtleven”, zegt Mats. “Anderzijds proberen ze ook wel oplossingen te zoeken bij problemen, het is een beetje dansen op twee benen. Ik weet niet of één locatie om alle nachtleven te concentreren, de stad levendiger gaat maken, maar overlast kan daarmee wellicht beperkt worden. Het is natuurlijk maar de vraag of er echt zo’n locatie gaat komen, de stad blijft almaar uitbreiden en het wordt moeilijker en moeilijker om een goeie plek te vinden. Het stadsbestuur vergeet een visie te ontwikkelen die voor alle betrokken partijen positief kan zijn.”

Docklands Festival vindt vrijdag 20 en zaterdag 21 september plaats aan de Sloepenweg vlakbij het Eilandje. Alle info en tickets hier.