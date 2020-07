UAntwerpen zoekt proefpersonen voor studie naar poliovaccin Annelin Marien

16 juli 2020

12u50 0 Antwerpen De zoektocht naar een vaccin tegen Covid-19 houdt de hele wereld bezig, maar ondertussen lopen er ook nog steeds belangrijke andere onderzoeken naar vaccins. Zo heeft het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV), verbonden aan de Universiteit Antwerpen, een onderzoek naar een nieuw poliovaccin lopen. Daarvoor zoekt de UAntwerpen nog jongeren, geboren na september 2000, die willen deelnemen aan de studie.

“De definitieve uitroeiing van polio of kinderverlamming komt dichterbij, maar in landen als Afghanistan en Pakistan zijn er elk jaar nog enkele tientallen gevallen”, legt prof. Pierre Van Damme uit. “Het bestaande vaccin heeft schitterend werk geleverd, maar om de laatste stap te zetten is een nieuw middel nodig. Een internationaal conglomeraat van onderzoekers ontwikkelde een nieuw inspuitbaar poliovaccin dat nu kan getest worden.”

Specifieke proefpersonen

Vooraleer het vaccin groen licht krijgt, moet de effectiviteit op grotere schaal uitgetest worden. Van Damme en zijn collega’s zoeken nog naar kandidaten. “Binnenkort starten we met het testen van het kandidaat-vaccin tegen Covid-19 van Janssen, daar hebben zich al voldoende proefpersonen voor gemeld. Maar voor het onderzoek naar dit poliovaccin verloopt de zoektocht wat minder vlot.” Van Damme weet ook hoe dat komt. “We hebben heel specifieke kandidaten nodig. Alleen Belgen geboren na september 2000 en die al meerderjarig zijn, kunnen meedoen, net zoals Nederlanders tussen 18 en 45 jaar. Dat heeft te maken met het basisvaccinatieschema dat we als kind kregen.”

Kandidaten moeten twaalf keer op visite komen en krijgen twee keer een vaccin. Op de overige visites wordt een aantal stalen genomen. De totale vergoeding bedraagt ongeveer 900 euro. “Er zijn deze zomer geen festivals”, aldus Van Damme. “Jongeren hebben dus misschien wat meer tijd om deel te nemen, en meteen een cent bij te verdienen.”

Meer info en inschrijven via www.uantwerpen.be/vaccinstudies-polio.