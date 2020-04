UAntwerpen verwelkomt bijna 5.000 studenten in spe op tweede e-Infodag BJS

26 april 2020

16u05 0 Antwerpen Net geen vijfduizend studiekiezers hebben zaterdag virtueel hun weg naar de Universiteit Antwerpen gevonden op de tweede e-Infodag. Ze konden online cursussen doorbladeren, chatten met studenten en professoren, en zelfs een virtuele wandeling maken langs alle campusgebouwen.

De jaarlijkse infodagen van de universiteiten en de hogescholen zijn een belangrijk moment voor de tienduizenden studiekiezers. De stap naar het hoger onderwijs zetten is niet vanzelfsprekend. Een opleiding kiezen moet doordacht gebeuren en het is dus van belang om zich voldoende te informeren.

In coronatijden is dat echter niet mogelijk op de campus zelf. Daarom organiseerde UAntwerpen een e-Infodag. De tweede al, want ook op 14 maart moest alles virtueel gebeuren. “Meer dan 250 informanten stonden paraat om de studiekiezers te informeren”, vertelt rector Herman Van Goethem. “Ze kregen absoluut een volwaardig aanbod voorgeschoteld: de studenten in spe konden proeflessen volgen en ze konden chatten met studenten en professoren. Vanuit hun kot konden ze ook cursussen doorbladeren.”

‘Ronde van UAntwerpen’

Nieuw op deze e-Infodag was een campustour, de ‘Ronde van UAntwerpen’. Met live commentaar van studenten werden de studiekiezers meegenomen op een tocht langs alle gebouwen van de Antwerpse universiteit. Zo kregen ze heel wat relevante info mee over studeren aan de unief, maar ook over waar je de lekkerste smoskes en de beste koffie kan vinden. 528 geïnteresseerden namen eraan deel.

Op de tweede e-Infodag vonden 4.825 unieke bezoekers hun weg naar de blog. Dat zijn er iets meer dan in maart (4.710). 1.328 studiekiezers stelden via de chat vragen over opleidingen of over alle aspecten die bij het studeren komen kijken. Een gemiddeld bezoek duurde ongeveer vijftien minuten.