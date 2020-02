UAntwerpen verklaart examen nietig na klachten studenten BJS

06 februari 2020

12u20 2 Antwerpen Aan de Universiteit Antwerpen is een examen – en dat is uitzonderlijk - nietig verklaard omdat het niet volgens de regels is verlopen. Studenten hadden zich voorbereid op een examen met een combinatie van open vragen én multiplechoicevragen. Het examen bleek énkel multiplechoicevragen te bevatten. Bovendien gingen sommige vragen over leerstof die niet gekend moest zijn.

Verschillende studenten van het eerste masterjaar revalidatiewetenschappen deden na afloop van het examen van het vak ‘physiotherapy in mental healthcare and society’ bij de ombudsman hun beklag. “In de omschrijving van het vak staat dat de evaluatie aan de hand een openboekexamen én multiplechoicevragen gebeurt”, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen. “Echter, bij het invullen van de proef bleek dat er enkel multiplechoicevragen werden gesteld. Bovendien strookten enkele vragen niet met de leerstof die gekend moest zijn.”

UAntwerpen besliste om de onderwijscommissie samen te roepen en die gaf de studenten gelijk. “Er is beslist om het examen nietig te verklaren. In samenspraak met de studenten is dan beslist om het inhaalexamen in juni plaats te laten vinden. Februari was niet haalbaar omdat heel wat studenten al aan hun (buitenlandse) stage zijn begonnen”, aldus De Meyer.

De docent van het vak ‘physiotherapy in mental healthcare and society’ ging dan wel in de fout, de UAntwerpen legt hem of haar geen sanctie op. “Er is sprake van verzachtende omstandigheden”, zegt De Meyer, die niet verder op de kwestie wil ingaan. Om te vermijden dat zich in de toekomst gelijkaardige incidenten zich voordoen, krijgt de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen een sessie ‘professionalisering van evaluatievorming’.