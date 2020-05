UAntwerpen stoomt Waagnatie en Antwerp Expo klaar als examenlokalen BJS

27 mei 2020

16u57 0 Antwerpen Maandag 1 juni beginnen de examens op de Universiteit Antwerpen. Die zullen – in alle veiligheid – georganiseerd worden op de eigen campussen, maar ook in de Waagnatie en in Antwerp Expo. Daar wordt alles in gereedheid gebracht om de studenten vanaf volgende week te kunnen ontvangen.

De Universiteit Antwerpen organiseert tussen 1 juni en 3 juli ongeveer 3.000 examenactiviteiten, van mondelinge examens voor tien studenten tot schriftelijke proeven voor een groep van zeshonderd studenten. Een examenperiode is altijd bijzonder, maar het coronavirus maakt van deze zittijd natuurlijk een extra complex gegeven. De voorbereidingen begonnen reeds in maart. In een speciale taskforce werd hard gewerkt om de examens fysiek te kunnen organiseren, uiteraard met respect voor de geldende regels rond ‘social distancing’ en hygiëne.

“Heel wat examens zullen op onze eigen campussen plaatsvinden”, zegt rector Herman Van Goethem. “Dat geldt bijvoorbeeld voor de mondelinge examens, maar ook voor schriftelijke examens als de groep niet meer dan vijftig studenten telt. In en rond alle gebouwen zorgden we voor looplijnen, plekken waar veilig gewacht kan worden, handgel, extra sanitair… De sporthal op de Stadscampus toverden we om in een lokaal waar 160 studenten examen op de computer kunnen afleggen.”

Waagnatie en Antwerp Expo

Voor grotere groepen studenten wijkt de universiteit uit naar de Waagnatie en naar twee hallen in Antwerp Expo. Op die beide locaties wordt deze week hard gewerkt om ze klaar te stomen voor de eerste examens op maandag 1 juni. Op vijf weken tijd zullen ongeveer 13.000 studenten examen afleggen in de Waagnatie. In Antwerp Expo gaat het om 18.000 studenten.