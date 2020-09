UAntwerpen start schooljaar in code oranje, andere Antwerpse campussen blijven code geel Annelin Marien

16 september 2020

11u32 2 Antwerpen In principe start het academiejaar volgende week in code geel, maar de Universiteit van Antwerpen liet weten dat zij hun onderwijsactiviteiten zullen starten met de veiligheidsmaatregelen die gelden in code oranje. Dat wil zeggen dat de aula’s bij de start van het nieuwe academiejaar maar voor 20% gevuld zullen zijn. De campussen van de KUL in Antwerpen en hogescholen KdG en AP starten het academiejaar wél in code geel. “Voor praktijkgerichte opleidingen in kleinere groepen ligt de situatie anders dan bij hoorcolleges voor 500 studenten”, klinkt het.

Op dit moment geldt code geel voor de Vlaamse onderwijswereld. Die fase geeft het hoger onderwijs onder meer de kans om vijftig procent van de aulacapaciteit te benutten. Maar dat lijkt de UAntwerpen geen goed idee. “Volgende week start het academiejaar op UAntwerpen en worden onze campussen opnieuw bevolkt met 22.000 studenten. In het licht van de stijgende coronacijfers wil onze universiteit haar verantwoordelijkheid opnemen door substantieel bij te dragen aan de preventie”, legt rector Herman Van Goethem uit. “Wie onvoorzichtig is, kan de ouderlijke generatie besmetten, waarna de volgende generatie volgen zal. Daarom starten we het academiejaar in code oranje.”

Bezetting van 20%

De capaciteit van de aula’s wordt aan de UAntwerpen dus beperkt tot een vijfde, meer studenten zullen online lessen volgen. De practica kunnen normaal doorgaan, met voldoende onderlinge afstand en mondmaskers. “Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden. We willen het aantal studenten op onze campussen tijdelijk maar drastisch beperken, in de hoop zo snel mogelijk te kunnen schakelen naar code geel”, aldus Van Goethem.

Zolang de coronacijfers blijven stijgen, zal er van een terugschakeling naar code geel geen sprake zijn. Peter De Meyer

Wie op de campus les zal krijgen en wie niet, is een ingewikkelde puzzel die per opleiding verschilt. “Eerstejaarsstudenten krijgen sowieso voorrang voor lessen op de campus”, klinkt het. “Verder zullen bepaalde vakken dubbel worden gegeven, met de prof in één aula en de assistent in een andere. Andere opleidingen zullen met een wisselsysteem werken: 1/5 van de studenten volgt de éne week les op de campus en 4/5 volgt dezelfde les online, en zo wisselen die groepen af.” Er is nog geen timing vastgelegd. “Zolang de coronacijfers blijven stijgen, zal er van een terugschakeling naar code geel geen sprake zijn”, zegt de woordvoerder Peter De Meyer van UAntwerpen. “Daar leggen we geen minimuntermijn op, alles hangt af van de cijfers.”

Code geel

De campussen van KUL in Antwerpen en hogescholen KdG en AP starten het academiejaar wél in code geel. “We vinden het belangrijk om de studenten goed te kunnen onthalen bij de start van het schooljaar”, vertelt Inge Lories van KdG. “We werken met een hybride campus: de aula’s worden voor maximaal 50% bezet, met een mix van online en offline onderwijs. Onze docenten hebben de hele zomer gewerkt aan hun voorbereiding om in code geel te kunnen starten, dus gaan we dat ook zo doen.”

Ook AP Hogeschool start het academiejaar in code geel. “Vooral voor eerstejaarsstudenten is het belangrijk om kennis te maken met de hogeschool en ook om sociale contacten te kunnen leggen”, vertelt Karolien Loriers van AP. “In hogescholen worden daarbij vooral praktijkgerichte opleidingen in kleinere groepen gegeven: daar ligt de situatie anders dan bij hoorcolleges voor 500 studenten zoals bij de UAntwerpen.”