UAntwerpen start met Students for Students: ‘praatmaten’ staan paraat voor wie soms luisterend oor nodig heeft AMK

04 september 2020

15u09 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen start in het nieuwe academiejaar met Students for Students, een netwerk van studenten voor studenten. ‘Praatmaten’ zullen een luisterend oor bieden aan collega-studenten die daar nood aan hebben.

Studentenbegeleiding is de UAntwerpen niet vreemd: zo worden er workshops rond leren studeren, faalangst en examenstress georganiseerd, en wie er nood aan heeft, kan ook aankloppen voor individuele professionele begeleiding door bijvoorbeeld een psycholoog. Komend academiejaar voegt de universiteit er nog een luikje aan toe: Students for Students, een project rond ‘peer support’.

“Bij peer support wordt de ondersteuning gegeven door mensen die gelijkaardige problemen en ervaringen kennen of gekend hebben”, vertelt Hanne Van Balen, studentenbegeleider op UAntwerpen. “Op onze universiteit zijn er al enkele voorbeelden van peer support, zoals de peter- en meterwerkingen binnen studentenverenigingen. Binnen ons nieuwe project Students for Students worden studenten niet aan specifieke andere studenten gekoppeld. Onze zogeheten ‘praatmaten’ zullen er voor alle medestudenten zijn.”

Psychosociale ondersteuning

De ‘praatmaten’ volgen een grondige opleiding in luister- en communicatievaardigheden en focussen op psychosociale ondersteuning van hun medestudenten. Alexandra Faveaux stelde zich alvast enthousiast kandidaat om collega-studenten een luisterend oor te bieden. Eind september begint ze aan haar master internationale betrekkingen en diplomatie.

“Ik loop al enkele jaren rond op de Antwerpse universiteit”, legt Alexandra uit. “Mijn eerste maanden waren niet zo gemakkelijk: ik kom uit Wallonië, kende niemand in Antwerpen en had niemand om mee te praten. Het is logisch dat het een tijdje duurt om een vriendengroep uit te bouwen. Natuurlijk kan je hulp zoeken bij de studentenbegeleiders, maar veel studenten durven die stap niet te zetten. Ze schamen zich een beetje of ze minimaliseren hun problemen. Ik neem me voor een open boek te zijn voor studenten die met mij willen praten. Ik ken de universiteit ondertussen erg goed, ken mijn weg in het studentenleven, weet met welke problemen een student geconfronteerd kan worden.”

Behulpzaam type

Ook Teun van Son stapt enthousiast in het project. De 25-jarige Nederlander volgt wijsbegeerte. “Ik denk van mezelf dat ik een behulpzaam type ben. Geregeld zie ik studenten die alleen zijn, die iets zoeken of die hulp nodig hebben. Ik wil hen helpen, maar om niet opdringerig over te komen, spreek ik hen meestal niet aan. Toen ik hoorde over Students for Students dacht ik meteen dat het iets voor mij zou zijn. We krijgen trainingen: dat gaat me helpen om studenten in de toekomst wel aan te spreken.”

Nog tot 10 september kunnen kandidaat-praatmaten zich melden via www.uantwerpen.be/students-for-students.