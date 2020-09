UAntwerpen start intern tuchtonderzoek in zaak Reuzegom ADA

04 september 2020

11u18 0 Antwerpen De Universiteit van Antwerpen is een interne tuchtprocedure gestart nadat het vernomen had dat een student van de eigen universiteit betrokken was bij de dood van KU Leuven-student Sanda Dia. De UA stelt zich ook benadeelde partij in de zaak Reuzegom.

De Universiteit Antwerpen heeft zich als benadeelde partij in de zaak van de studentenclub Reuzegom gemeld. De UA zegt “zeer onlangs vernomen te hebben dat een student van de eigen universiteit betrokken is bij het gerechtelijk onderzoek rond de tragische dood van KU Leuven-student Sanda Dia in 2018.”

Het gaat om een student die zijn studiecarrière startte aan de KU Leuven en daar in contact kwam met Reuzegom maar nadien zijn studies verder zette aan de Universiteit Antwerpen. De student in kwestie liet zich ook dopen door Reuzegom toen hij al student was aan de UA.

Het is in die hoedanigheid dat de UA een tuchtprocedure is gestart om te onderzoeken welk aandeel de betrokken student had bij de doop. Welke sanctie de student boven het hoofd hangt, hangt af van zijn aandeel in de hele zaak. Dat kan gaan van een definitieve uitsluiting van de universiteit tot een tijdelijke schorsing.

De universiteit zegt meteen het nodige te hebben gedaan met het oog op het opstarten van een interne tuchtprocedure. De UA heeft zich intussen ook bij de Procureur des Konings in Hasselt als benadeelde partij gemeld om op die manier op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de zaak.