UAntwerpen organiseert examens in Antwerp Expo Jan Aelberts

30 maart 2020

17u00 0 Antwerpen Om de examenperiode in juni te kunnen laten plaatsvinden met aandacht voor de social distancing, zal de Universiteit Antwerpen ook examens organiseren in beurshal Antwerp Expo. Dat is een van de maatregelen van de universiteit in het licht van de coronacrisis. De examenperiode schuift ook een week op.

Eerder had rector Herman Van Goethem de studenten al laten weten dat de examenperiode van juni plaats zou vinden zoals gepland. “Het vermijden van studieduurvertraging door de coronacrisis is immers essentieel”, vindt Van Goethem. “Studenten die in juni kunnen afstuderen, moeten ook in deze moeilijke tijden die mogelijkheid krijgen. En ook alle andere studenten willen we de kans geven op schema te blijven.”

De examenperiode schuift wel een week op: de examens worden georganiseerd tussen 1 juni en 3 juli. Daarnaast gelden er maatregelen om de veiligheid te garanderen. Zo zal de circulatie van studenten zorgvuldig worden uitgetekend om de social distancing te respecteren en is er extra aandacht voor hygiëne in de examenlokalen. Voor schriftelijke examens in grote groepen zal de universiteit naast de eigen gebouwen vooral gebruikmaken van de zalen van Antwerp Expo.

“Alle opleidingen zullen nu, vertrekkend van de voorlopige examenroosters, een aangepaste planning uitwerken”, zegt Ann De Schepper, vicerector onderwijs. “Voor stages, practica, bachelor- en masterscripties werken de verantwoordelijke docenten ad hoc oplossingen uit. De extra week net voor de start van de examens en de laatste lesweek bieden mogelijkheden daartoe.”