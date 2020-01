UAntwerpen ontwerpt samen met bedrijven nieuwe leerstoel voor meer efficiënte en duurzame binnenvaart



“De sector heeft nood aan wetenschappelijk onderbouwd out-of-the-box-denken.”



CVDP

20 januari 2020

21u02 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen liet vandaag de nieuwe leerstoel Dennie Lockefeer officieel van start gaan. Hiermee willen de universiteit en de deelnemende bedrijven het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart in de haven een stevige boost geven.

De binnenvaart speelt vandaag een belangrijke rol in de Antwerpse haven. Volgens onderzoek van de universiteit kan deze binnenvaart nog doeltreffender georganiseerd worden. Om deze uitdaging aan te pakken werd de Leerstoel Dennie Lockefeer- ter nagedachtenis van de Managing Director bij Van Moer Logistics- in het leven geroepen. Tijdens zijn carrière werd Lockefeer door de brede havengemeenschap en door de academische wereld enorm gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise.

Vandaag ging deze nieuwe leerstoel officieel van start: 29 bedrijven slaan de handen in elkaar om het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart een stevige boost te geven. “Dit is een uniek verhaal”, vertelt Dimitry Beuckelaers van het Antwerpse Universiteitsfonds. “Nooit eerder werd een leerstoel gefinancierd door 29 verschillende bedrijven, met zeer gevarieerde profielen en direct of indirect verbonden met de havengemeenschap.”

Duurzame toekomstvisie

De leerstoel zet in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Op onderwijsvlak komt er onder meer een jaarlijkse prijs voor de beste scriptie binnenvaart. Onder het luik dienstverlening zal er jaarlijks een lezing over het thema binnenvaart georganiseerd worden. Maar de focus komt bij onderzoek te liggen: vertrekkend van de Europese Green Deal staat de relatie tussen duurzame containerbinnenvaart en capaciteit centraal in het onderzoek.

“Allereerst zal Ruben Van Deuren aan een doctoraat over de containerbinnenvaart werken”, zegt prof. Christa Sys, verbonden aan de Onderzoeksgroep Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen. “Bedoeling is om tot een duurzame toekomstvisie voor de binnenvaart te komen. Het uitgangspunt is de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen, en bij uitbreiding België. De sector heeft dringend nood aan wetenschappelijk onderbouwd out-of-the-box-denken.”