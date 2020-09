UAntwerpen ontvangt voor het eerst meer dan 2 miljoen euro aan giften Annelin Marien

17 september 2020

Sinds enkele jaren zit het aantal vrije giften aan UAntwerpen in de lift: het Universiteitsfonds Antwerpen, dat vrijblijvende giften, testamenten, opstarten van een academische leerstoel of een fonds op naam behartigt, heeft in 2019 voor het eerst meer dan 2 miljoen euro aan giften ontvangen. Daarbij lanceert het een brandingscampagne onder de noemer 'Geef vandaag om morgen'. Doel? Potentiële donateurs overtuigen om te doneren, te schenken en samen te werken met de Universiteit Antwerpen.

“Weinig mensen weten het, maar ook de Universiteit Antwerpen is een erkend goed doel”, vertelt Dimitry Beuckelaers, coördinator van het Universiteitsfonds Antwerpen. “Sinds enkele jaren zit doneren aan de Universiteit Antwerpen gelukkig in de lift. In 2019 mocht de Universiteit Antwerpen maar liefst 2.179.274 euro aan giften ontvangen, een absoluut record.”

Nieuwe campagne ‘Geef vandaag om morgen’

Het Universiteitsfonds Antwerpen start voor de eerste keer met een brede brandingscampagne om schenken en doneren aan de Universiteit Antwerpen in de kijker te zetten: ‘Geef vandaag om morgen’. Vijf gezichten geven concreet vorm aan de campagne. Het gaat om vijf mensen die elk vanuit hun eigen leefwereld ambassadeur zijn naar een bepaalde doelgroep toe: particuliere schenkers (Katrijn Van Hove), erflaters (Paul Verlodt), ondernemers (ondernemer van het jaar Jo Van Moer), serviceclubs (Veerle Allaert en Martine Declercq van Zonta Antwerpen) en ook een interne ambassadeur gericht naar het personeel van de Universiteit Antwerpen (professor Evelien Smits).

Erflater Paul Verlodt over wat hem juist dreef om de Universiteit Antwerpen te steunen: “Onze samenleving moet het hoofdzakelijk hebben van hersenen, maar je kan niet anders dan vaststellen dat er te weinig geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk en baanbrekend onderzoek. Daar wil ik iets aan doen. Ik nam de Universiteit Antwerpen alvast op in mijn testament. Op die manier wil ik als ik er niet meer ben nog iets kunnen betekenen voor de wetenschap. Het klinkt misschien ambitieus, maar via mijn steun aan de universiteit wil ik proberen de maatschappij te veranderen in de positieve zin.”