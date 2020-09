UAntwerpen noteert opvallende stijging van anderstaligen die Nederlands willen leren David Acke

23 september 2020

19u44

Bron: Belga 1 Antwerpen Ondanks de coronabeperkingen telt Linguapolis, het taalinstituut van de UAntwerpen, dit jaar een opmerkelijke stijging in het aantal cursisten Nederlands. Tegenover vorig academiejaar zijn 15 procenten meer anderstaligen begonnen met de cursus. Ook andere talen zitten in de lift.

Afgelopen week startten zo’n 500 cursisten met Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis. Dat zijn er ruim 15 procent meer dan vorig academiejaar. Dat noemt de universiteit opvallend, omdat corona allerlei beperkingen met zich meebrengt. Een deel van de buitenlandse studenten startte bijvoorbeeld online met de lessen, omdat ze nog in quarantaine zijn. 70 procent volgt de lessen op de campus, 30 procent koos voor volledige online taalonderwijs.

Volgens Christine Engelen, directeur van Linguapolis, brengen ook de lessen op de campus uitdagingen met zich mee. “Iedereen moet in de leslokalen 1,5 meter afstand houden. Gelukkig mogen de mondmaskers in een aantal situaties af. Interactief taalonderwijs is minder evident als je niet dicht bij elkaar mag zitten. Maar ook hier vonden de taaldocenten weer oplossingen om de oefeningen en activiteiten interactief én coronaproof en veilig te maken, zodat er evenveel leerplezier en leerrendement blijft als voor de coronabeperkingen.”

Ook de lessen voor andere talen lopen sneller vol dan in andere jaren. Zo zitten de cursussen Japans en Koreaans al vol, meldt het taalinstituut.