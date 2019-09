UAntwerpen noteert dubbel zoveel inschrijvingen voor vernieuwde lerarenopleiding BJS

19 september 2019

13u35 0 Antwerpen De lerarenopleiding zit in een nieuw kleedje. Studenten kunnen de opleiding nu ook volgen tijdens het gewone bachelor-mastertraject. Mensen die vanuit een andere sector naar het onderwijs willen overstappen, kunnen een flexibel programma volgen. Op UAntwerpen slaat de vernieuwing aan: voorlopig telt de lerarenopleiding al 177 inschrijvers, tegenover 86 vorig jaar.

Wie in het verleden aan de universiteit studeerde en leerkracht wilde worden, moest eerst een masterdiploma behalen en daarna de specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Dat kan ook nu nog, in één voltijds jaar of gespreid over twee jaar, maar vanaf dit academiejaar wordt de lerarenopleiding ook volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject.

“Studenten die kiezen voor deze educatieve master zullen zo bij afzwaaien naast hun masterdiploma ook het diploma van leerkracht verwerven”, vertelt prof. Ann De Schepper, vicerector onderwijs op de Universiteit Antwerpen. “Deze master heeft als doel om tegelijkertijd vakinhoudelijke én vakdidactische competenties op te bouwen, die waar mogelijk te integreren, en om daarnaast te zorgen voor voldoende algemeen didactische en pedagogische bagage, om zo startbekwame leerkrachten af te leveren.”