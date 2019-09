UAntwerpen lanceert nieuw vak over dierenrechten Jan Aelberts

23 september 2019

10u33 4 Antwerpen Welke rechten hebben dieren? Zijn proefdieren beschermd? De UAntwerpen start vanaf woensdag met een gratis reeks colleges ‘Dier en Recht’ die die vragen moet beantwoorden. De lessen over dieren en hun wettelijk statuut zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Bedoeling van de leerstoel is onderzoek te doen naar ‘dierwaardigheid’ in onze samenleving, want het wettelijk kader is momenteel niet helder. Naast het rechtsstatuut van dieren komen in de lessen ook actuele thema’s als proefdierengebruik, de ethiek van het houden van huisdieren en de bescherming van landbouwhuisdieren aan bod. Interdisciplinariteit staat centraal: de lessen zullen gegeven worden door docenten van de Faculteit Rechten, het Departement Diergeneeskunde en het Departement Wijsbegeerte, maar ook medewerkers van de UGent en van het Vlaamse Departement Dierenwelzijn.

De Faculteit richt zich met de lessenreeks in de eerste plaats op advocaten en andere juristen die werken rond het dier in het recht. Maar iedereen is welkom. De colleges zijn gratis, enkel voor een aanwezigheidsattest betaal je een eenmalige administratiekost. Inschrijven - per sessie of voor de hele reeks - is verplicht.